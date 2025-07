Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 22 luglio 2025, Steffy manifesta la sua preoccupazione per Thomas, Brooke la pensa come lei.

Nei precedenti episodi di Beautiful Steffy ha avuto un confronto con Thomas e Hope durante il quale ha manifestato tutta la sua preoccupazione per il loro rapporto. Lei è convinta che la Logan non sia davvero innamorata e che non si impegnerà mai seriamente con suo fratello. La figlia di Ridge teme che il Forrester possa di nuovo stare male a causa sua, lui però le ha detto di essere cambiato e maturato e di non avere bisogno della sua protezione.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy parlerà della sua preoccupazione per Thomas anche con Ridge nella puntata che andrà in onda domani, martedì 22 luglio 2025, su Canale 5 alle 13.45. Al padre dirà chiaramente che non approva la relazione del fratello con Hope perché crede che lei non lo ami e che possa farlo cadere di nuovo nel baratro a causa del suo atteggiamento.

Beautiful, anticipazioni 22 luglio 2025: Brooke d’accordo con Steffy, Ridge non la pensa come loro

Alla Forrester Creation dopo aver partecipato ad una riunione Brooke si troverà ad ascoltare la conversazione tra Ridge e sua figlia. Quale sarà la sua reazione? Stando agli spoiler trapelati fino ad ora sul web la Logan dirà di essere d’accordo con Steffy, nemmeno lei infatti approva la relazione tra Hope e Thomas.

Brooke nell’episodio di martedì 22 luglio 2025 dirà di essere preoccupata per la figlia ma anche per Thomas perché il loro rapporto potrebbe avere delle conseguenze sulla sua salute mentale. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge non sarà d’accordo con loro, infatti proverà a far capire alla compagna e alla figlia che Thomas e Hope insieme potrebbero essere felici. È vero che in passato le cose tra loro non hanno funzionato, però da quel momento è passato molto tempo e loro sono diventati adulti.

