Le anticipazioni di Beautiful si lasciano sfuggire interessanti dettagli sulla puntata che andrà in onda domani, giovedì 22 maggio 2025 e la curiosità da parte dei telespettatori come sempre è tantissima. Finn è molto felice che Steffy sia tornata a casa con lui e non ha nessuna intenzione di commettere altri errori che potrebbero fargli correre il rischio di perderla di nuovo. Deciderà quindi di chiedere a Deacon di raggiungerlo in ospedale per parlare con lui.

Al futuro marito di Sheila ci terrà a ribadire che la sua priorità saranno sempre Steffy e i bambini. Il dottore non vuole che la Carter faccia parte della sua vita e farà di tutto per tenerla alla larga da lui e dalla sua famiglia per tenere la moglie e i figli al sicuro.

Ci saranno altre novità a Beautiful nell’episodio di domani, le anticipazioni fanno sapere che Deacon dirà a Finn quello che ha già detto anche a Steffy, cioè che Sheila è davvero cambiata. Lui è convinto che grazie al loro amore sia diventata una persona migliore e non rappresenta più un pericolo.

Le parole dello Sharpe non convinceranno affatto il dottore che preferirà mettere fine alla conversazione. Non appena tornerà a casa Finn ci terrà a ribadire a Steffy di provare un amore profondo per lei e per i figli. Le anticipazioni di Beautiful rivelano anche che alla Forrester R.J. apparirà ancora turbato per le condizioni di salute di Eric e Luna continuerà a stargli accanto.

Luna non potrà fare a meno di essere in ansia a causa del comportamento di Li, la zia infatti le ha più volte ribadito che vuole mandarla via.

Nell’episodio di Beautiful di domani, giovedì 22 maggio 2025, R.J. cercherà di rassicurarla dicendole che alla Forrester nessuno le farà lasciare lo stage che sta facendo perché ha dimostrato di avere un notevole talento. Nel frattempo Li e Poppy continueranno a litigare ed entrambe saranno furiose.