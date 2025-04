Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, in termini di ascolti i risultati sono sempre ottimi.

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 23 aprile 2025, queste rivelano che Brooke cercherà di confortare Ridge. Intanto, Finn continuerà a parlare di Luna con la madre e insisterà per sapere tutta la verità, lei si lascerà sfuggire qualche dettaglio sul suo passato e sulle vicende terribili che hanno separato lei e sua sorella.

Beautiful, anticipazioni 23 aprile 2025: Eric non si arrende, vuole completare la collezione

Altre interessanti novità faranno incuriosire i tantissimi fan della soap opera americana nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni la salute di Eric sarà sempre più compromessa e Donna sarà davvero preoccupata per lui. Intanto Luna e R.J. appariranno sempre più affiatati, lui però non sa nulla sul passato della ragazza che gli ha rubato il cuore.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il dottore avrà bisogno di tempo per stabilire una diagnosi per Eric, lui però parlando con Donna e con il medico ci terrà a precisare che non ha nessuna intenzione di cedere. Il suo obiettivo continuerà ad essere quello di completare la sua collezione di alta moda e non permetterà alla malattia di impedirglielo.

Ridge si sfoga con Brooke, lo stilista è triste per la sfida con Eric

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, martedì 22 aprile 2025, Eric continuerà a lavorare e ad occuparsi dei preparativi della sfilata, lui è convinto che riuscirà a battere Ridge. Quando però inizierà a tossire sangue Donna se ne accorgerà e in preda alla preoccupazione chiamerà il dottor Colby e scoprirà che il compagno aveva nascosto a tutti di avere questi sintomi già da un po’ di tempo.

Nel frattempo Ridge si sfogherà con Brooke alla quale dirà ancora una volta di essere triste per la sfida tra lui e suo padre, non sa se sta facendo la cosa giusta. Il Forrester non capisce come mai Eric si sia opposto al fatto che sia lui ad assumere la gestione della Forrester Creation, non riesce nemmeno a comprendere la sua ostinazione. La Logan cercherà di tranquillizzarlo e gli ricorderà che è stato proprio suo padre a spingerlo a seguire la carriera di stilista.