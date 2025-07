Le anticipazioni di Beautiful rivelano cosa accadrà mercoledì 23 luglio 2025, Thomas fa la proposta di matrimonio a Hope, una rivelazione turba Finn.

Intriganti colpi di scena cattureranno non poco l’attenzione degli affezionati fan di Beautiful nei prossimi episodi, come al solito in onda alle 13.45 su Canale 5. La storica soap opera americana fa compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato, va in onda anche la domenica ma alle 14. Sono moltissime le persone che vogliono scoprire qualche interessante dettaglio in anteprima, sul web sono trapelate alcune anticipazioni sulla puntata di domani, mercoledì 23 luglio 2025.

Anticipazioni Beautiful, 22 luglio 2025/ Steffy disapprova la relazione tra Thomas e Hope, Brooke è d'accordo

Cosa accadrà? Thomas è follemente innamorato di Hope e nonostante lei al momento stia vivendo il loro rapporto con più leggerezza lui sogna di vivere tutta la vita insieme a lei. Mentre saranno alla Forrester Creation lui le mostrerà un bellissimo e prezioso anello e le farà la proposta di matrimonio, un gesto che la spiazzerà non poco.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: morte choc e tragedia nel finale/ Luna Nozawa scatena il caos

Beautiful, anticipazioni 23 luglio 2025: Finn scioccato, Hope rifiuta la proposta di Thomas

Dopo aver parlato con Xander, tornato da poco a Los Angeles, Finn apparirà molto turbato. Gli spoiler infatti rivelano che chiamerà Steffy e le confiderà quello che ha appena scoperto. Lei non sarà molto felice di parlarle perché è una vicenda che in passato ha fatto soffrire la sua famiglia, il marito però sarà molto preoccupato perché è convinto che suo fratello riesca sempre a manipolarla.

Xander è convinto che sia stato Thomas ad uccidere Emma Barber e quando lo ha rivelato a Finn lo ha spiazzato, la moglie però gli dirà che si è trattato solo di un tragico incidente. Nel frattempo Hope rifiuterà la proposta di matrimonio del Forrester perché anche se è felice con lui ed è consapevole che la ama veramente al momento non se la sente di convolare a nozze. La Logan dirà al fidanzato che per fare chiarezza nei suoi sentimenti ha bisogno di più tempo. Le anticipazioni di Beautiful svelano che il Forrester sarà molto comprensivo, alla figlia di Brooke chiederà di indossare comunque l’anello ma come ciondolo al collo per poterlo tenere sul cuore.

Anticipazioni Beautiful, 19 luglio 2025/ Steffy preoccupata per Thomas, Hope ha un confronto con Ridge