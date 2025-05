A breve andrà in onda una nuova puntata di Beautiful che come al solito sarà piena di novità e colpi di scena. In onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 la soap opera americana da oltre trent’anni cattura l’attenzione di tantissimi fan. In molti vogliono sapere cosa accadrà nei prossimi episodi, senza dover aspettare la messa in onda in televisione per conoscere tutti i dettagli.

Le anticipazioni di Beautiful, che tiene compagnia ai telespettatori anche la domenica alle 14, si lasciano sfuggire cosa succederà nella puntata di domani, venerdì 23 maggio 2025. Ridge rivelerà a Brooke che ha intenzione di mettere al corrente i ragazzi delle reali condizioni di salute di Eric. Lo stilista ha molta paura per suo padre, il Forrester senior peggiora giorno dopo giorno ed è per questo che mantenere il segreto è sempre più difficile.

Beautiful, anticipazioni 23 maggio 2025: Eric si dedica alla nuova collezione, Donna è molto preoccupata

Senza dare troppo peso alla malattia Eric continuerà a lavorare alla sua nuova collezione senza mai fermarsi, atteggiamento che farà preoccupare sempre di più Donna. Stando alle anticipazioni non appena Katie si recherà alla villa si renderà subito conto che la situazione è diventata alquanto pesante e complicata.

In preda all’ansia nella puntata di Beautiful che andrà in onda venerdì 23 maggio 2025 Donna proverà a convincere il compagno a prendersi cura di sé e di permettere alla sua famiglia di occuparsi di lui. Eric, però, non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo lavoro perché la moda è sempre stata la cosa più importante per lui.

Poppy conosce R.J., la madre di Luna resta colpita da lui

Ci saranno altre interessanti novità a Beautiful nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 domani, i fan più curiosi non vedono l’ora di scoprire ogni dettaglio. Gli spoiler fanno sapere che Poppy conoscerà R.J. e resterà colpita piacevolmente dal figlio di Ridge.

Le anticipazioni rivelano anche che la madre di Poppy comprenderà quanto sia grande il desiderio di sua figlia di restare a lavorare alla Forrester Creation, dove è anche circondata da persone che la amano e la stimano molto come RJ.