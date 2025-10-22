Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 23 ottobre 2025, Steffy sostiene di aver ucciso Sheila per difendersi dalla sua aggressione.

Stanno tenendo col fiato sospeso le ultime vicende di Beautiful, dopo anni di scontri e minacce è finita la guerra tra Steffy e Sheila. Quest’ultima in passato ha messo in pericolo la famiglia della Forrester ed è per questo motivo che non le permetteva più di avvicinarsi a loro. La Carter continuava a ripetere di essere davvero cambiata e di voler recuperare il suo rapporto con Finn e con il nipote, ma lei non riusciva proprio a credere che fosse cambiata.

Durante l’ultimo acceso litigio le due donne erano addirittura arrivate alle mani e Steffy le aveva augurato di morire perché pensava che fosse l’unico modo per liberarsi finalmente di lei. A casa della Forrester è avvenuta una vera e propria tragedia e lei sarà sotto choc, al marito confesserà di aver ucciso Sheila per difendersi dopo che si era introdotta in casa loro e aveva provato ad aggredirla. Anche Finn sarà sconvolto, non riesce a credere che sua moglie abbia ucciso la sua madre biologica.

Beautiful, anticipazioni 23 ottobre 2025: Steffy ha avuto paura per la sua vita, il racconto dopo la tragedia

Dopo aver appreso che Sheila è stata uccisa nella casa sulla scogliera Thomas e Ridge si precipiteranno da Steffy nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 23 ottobre 2025, per assicurarsi che lei stia bene. Lì troveranno la Forrester e suo marito totalmente sconvolti per quello che è accaduto.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Steffy racconterà che quando Sheila è riuscita ad entrare dentro casa sua ha visto che aveva qualcosa in tasca. Lei aveva chiesto alla Carter di andare via ma non è riuscita a convincerla e quando la donna l’ha aggredita lei ha avuto paura per la sua vita ed è per questo che per difendersi l’ha uccisa. Ci saranno altre novità nell’episodio di domani, giovedì 23 ottobre 2025? Al momento gli spoiler non svelano altri dettagli, non resta che attendere la messa in onda per conoscere ogni dettaglio.

