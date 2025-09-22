Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 23 settembre 2025, Luna sarà sconvolta quando scoprirà perché ha avuto le allucinazioni.

Al via da oggi una nuova settimana di Beautiful che sicuramente sarà ricca di novità che faranno non poco incuriosire tutti coloro che seguono l’amatissima soap opera americana. Le vicende diventano sempre più intriganti e sono moltissime le persone che giorno dopo giorno si lasciano appassionare, questi attendono con ansia di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Di sicuro la storia di Luna non passerà inosservata, i fan infatti si chiedono che piega prenderà la vicenda.

Anticipazioni Beautiful 20 settembre 2025/ Zende lavorerà con Luna? Poppy chiede alla figlia di tacere

Stando alle anticipazioni di Beautiful relative alla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 domani, martedì 23 settembre 2025 alle 13.45, Zende continuerà a pensare a Luna e a ciò che è successo tra loro la notte precedente. Poco dopo verrà raggiunto da Eric che noterà subito la sua malinconia, lui però preferirà non raccontare la verità al nonno, dirà infatti di avere solo mal di pancia.

Anticipazioni Beautiful 19 settembre 2025/ Poppy svela la verità a Luna, ha assunto delle droghe

Beautiful, anticipazioni 23 settembre 2025: Eric fa una proposta a Zende

Parlando con il nipote Eric gli dirà che gli sarebbe piaciuto vederlo alla festa insieme ad una compagna, lui però è certo che presto troverà la donna giusta come è successo ad RJ. Per tirarlo su gli farà un’interessante proposta, di che si tratta? Entrare a far parte del team di stilisti alla Forrester Creation, dove dovrà lavorare insieme a Luna e RJ.

Nel frattempo Luna sarà sempre più turbata per quello che è successo con Zende, non riesce a capire come abbia potuto credere che fosse RJ, come ha fatto a scambiarli? Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che la ragazza scoprirà una scioccante verità durante una chiacchierata con la madre. Nella puntata di domani, martedì 23 settembre 2025, capirà infatti di essersi drogata involontariamente. Alla festa infatti ha ingerito le ‘caramelle’ della madre, Poppy confesserà che in realtà sono degli antidepressivi che presi insieme all’alcol hanno provocato le allucinazioni alla Nozawa.

Anticipazioni Beautiful 18 settembre 2025/ Luna sconvolta per la notte con Zende, racconta tutto a Poppy