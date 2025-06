Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa accadrà martedì 24 giugno 2025, i nipoti di Eric lo fanno commuovere poi scopre la verità sulla sfida con Ridge.

Nella nuova settimana di Beautiful saranno tante le novità che faranno non poco incuriosire i suoi tantissimi fan, in molti si chiedono cosa succederà ad Eric e se l’addio è davvero così vicino. In merito alla puntata che verrà trasmessa domani, martedì 24 giugno 2025, sono trapelate sul web interessanti anticipazioni. Ricordiamo che la soap americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5, la domenica invece alle 14.

Alla festa che ha organizzato a Villa Forrester Eric apparirà davvero felice mentre sarà circondato dai suoi cari. Ci terrà a ringraziare RJ per averlo sostenuto e aiutato nella realizzazione della collezione con la quale ha sfidato Ridge. Anche il nipote lo ringrazierà per averlo aiutato a trovare il suo posto in azienda. A detta sua è solo grazie a lui se ha scoperto di avere una grande passione, il nonno gli ha fatto capire cosa vuole lavorare alla Forrester Creation.

Beautiful, anticipazioni 24 giugno 2025: le parole dei nipoti commuovono Eric

RJ non sarà l’unico a ringraziare Eric alla festa, stando agli spoiler relativi alla puntata di domani anche Zende dirà al nonno che è davvero felice di far parte della loro famiglia. Ringrazierà il patriarca per averlo accolto con amore e per avergli trasmesso la passione per la moda.

Le parole dei suoi nipoti faranno commuovere Eric nell’episodio di martedì 24 giugno 2025, lui li inviterà a portare avanti il loro lavoro alla Forrester Creation. Eric consiglierà ad entrambi di farsi aiutare da Luna perché da quando è arrivata in azienda ha dimostrato di avere un grande talento e di essere per la squadra un importante supporto.

Eric scopre la verità sulla sfida contro Ridge

Le anticipazioni di Beautiful si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli sulla puntata che andrà in onda martedì 24 giugno 2025. Cosa succederà? Durante la serata Eric mentre farà un brindisi resterà alquanto sorpreso quando scoprirà che il realtà non era lui il vincitore della sfida con Ridge.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nonostante il figlio gli abbia mentito non si arrabbierà con lui. Eric,infatti, capirà che si è trattato di un grande gesto di affetto e gli rivolgerà parole piene di amore.