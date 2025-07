Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 24 luglio 2025, Finn rivolge dure accuse a Thomas, è convinto che non sia cambiato.

Le rivelazioni di Xander hanno turbato non poco Finn nei precedenti episodi di Beautiful, anche se la moglie gli ha detto che è stato solo un incidente e che il ragazzo è tornato in cerca di vendetta il medico apparirà preoccupato. Lui è convinto che in realtà qualcosa sia accaduto e che il cognato sia pericoloso, infatti metterà in guardia Hope dicendole che sta rischiando. La Logna è certa di conoscere bene il Forrester e non crede affatto che sia una persona terribile, però resterà spiazzata quando il marito di Steffy le racconterà cosa gli ha detto Xander.

Dopo la vicenda di Eric sembra che le trame di Beautiful per un po’ di concentreranno su Thomas, sul suo rapporto con Hope e sul ritorno di Xander che è determinato a dimostrare che lo stilista è un assassino. Le novità saranno sicuramente molte e i telespettatori si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate. Stando alle anticipazioni relative all’episodio di giovedì 24 luglio 2025 ci sarà un confronto molto duro tra Finn e Thomas.

Beautiful, anticipazioni 24 luglio 2025: duro scontro tra Thomas e Finn

Ancora sconvolto dopo quello che ha scoperto sul cognato Finn durante il loro confronto lo accuserà di essere un assassino, gli dirà anche che in realtà non è mai cambiato come vuole far credere a tutti. Gli spoiler rivelano che il dottore nella puntata di domani inviterà Thomas a prendere le distanze da Hope, a parer suo non dovrebbe più tormentarla con tutte le sue falsità.

Finn ha sempre pensato che Thomas sia bravo a manipolare Steffy, forse non ha mai avuto fiducia in lui e dopo ciò che Xander gli ha raccontato non si farà problemi a scagliarsi duramente contro di lui. Le ultime vicende gli faranno credere che in realtà non è cambiato. Cos’altro rivelano le anticipazioni di Beautiful? Nella puntata di giovedì 24 luglio 2025 la figlia di Ridge non potrà fare a meno di riflettere su ciò che le ha detto il marito. Lei spera che Hope starà dalla parte di suo fratello e che tutto torni presto a posto.

