Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 26 luglio 2025, Luna resterà molto sorpresa, Finn scopre nuovi dettagli su Thomas da Xander.

Beautiful fa compagnia ai suoi affezionati fan anche durante il weekend su Canale 5, il sabato come sempre alle 13.45 e la domenica alle 14. Da più di trent’anni la soap opera americana conquista un successo incredibile in termini di ascolti, infatti puntata dopo puntata sono sempre tantissime le persone che non si schiodano dal televisore per assistere alle intriganti vicende che rendono le trame sempre più interessanti.

La curiosità dei fan è sempre tantissima, molti di loro ancor prima di vedere la messa in onda scoprono in anteprima alcuni dettagli dagli spoiler che circolano sul web. A breve andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful e in molti si chiedono già cosa accadrà domani, sabato 26 luglio 2025. Non tutti riescono a vedere le puntate in televisione, però possono recuperarle in qualsiasi momento anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni 26 luglio 2025: Thomas dispiaciuto chiede a Steffy di parlare con Finn

Dopo un acceso confronto con il cognato Thomas apparirà molto dispiaciuto e ne parlerà con Steffy. Stando agli spoiler nell’episodio di domani il Forrester chiederà alla sorella di parlare con Finn per provare a convincerlo della sua innocenza e del fatto che sia veramente cambiato.

Ci saranno altre interessanti novità nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa sabato 26 luglio 2025. Cosa succederà? Dopo aver ricevuto un biglietto di invito Luna resterà molto sorpresa non appena si presenterà alla cena. Il motivo? Perché scoprirà che ad invitarla non è stato RJ ma Zende. Le anticipazioni rivelano anche che Xander avrà un nuovo confronto con Finn durante il quale si lascerà sfuggire altre rivelazioni sulla morte di Emma.

