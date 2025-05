Con la messa in onda di tre interessanti episodi Beautiful catturerà non poco l’attenzione dei telespettatori domani, sabato 24 maggio 2025. Le anticipazioni svelano tanti curiosi dettagli sulla soap opera americana, in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, sono tantissime le persone che aspettano con ansia di scoprire cosa succederà. Luna non vuole andare via dalla Forrester Creations e dopo averle fatto visita la madre inizierà a capire perché ama lavorare lì. La sorella di Poppy, però, continua a pensare che sia lei che sua figlia dovrebbero andare subito via.

Ridge incontrerà Thomas e Steffy nel suo ufficio e rivelerà loro che Eric sta morendo, entrambi saranno sconvolti e avranno il desiderio di trascorrere più tempo con il nonno. Il padre però gli chiederà di non dire a nessuno che sono a conoscenza delle reali condizioni di salute del Forrester Senior per rispettare la sua volontà di mantenere il segreto.

Beautiful, anticipazioni 24 maggio 2025: le Logan si commuovono per Eric, lui fa un toccante discorso

Brooke si recherà a Villa Forrester dove troverà sia Donna che Kate e capirà subito che le cose non vanno affatto bene però davanti ad Eric farà finta di essere serena. Non appena resterà da sola con le sue sorelle però sarà impossibile per tutte loro trattenere le lacrime mentre ricorderanno i bei momenti passati con lo stilista e il ritorno di fiamma tra lui e Donna.

Intanto, alla Forrester Creations Carter avrà il timore che la gestione dell’azienda da parte di Eric causerà delle ripercussioni economiche, infatti chiederà a Ridge di dargli una spiegazione in merito al suo gesto. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che poco dopo arriverà anche Eric e non appena capirà che i suoi familiari sospettano che stia male farà un commovente discorso sulla voglia di vivere pienamente la vita.

Hope scopre la verità su Eric, la Logan difende il suo rapporto con Thomas

Il discorso di Eric farà commuovere Steffy e Thomas, entrambi gli ricorderanno che averlo come guida per loro è stato davvero importante. Quando Hope si recherà verso l’ufficio per parlare della sua collezione con Eric rimarrà sconvolta sentendo parlare sua madre e le zie delle condizioni di salute del Forrester.

La soap americana va in onda anche la domenica alle 14 ed è sempre disponibile su Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni di Beautiful negli episodi di domani la Logan durante un confronto con Brooke difenderà il suo rapporto con Thomas e le rivelerà di aver organizzato per lui una romantica serata. La madre le consiglierà di fare molta attenzione, lei teme che il passato del figlio di Ridge possa ancora causare sofferenza.