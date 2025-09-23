Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 24 settembre 2025, Liam preoccupato per il padre, Luna vuole confessare la verità ad RJ.

Sono sempre più avvincenti le trame di Beautiful, infatti catturano quotidianamente l’attenzione di tutti coloro che seguono con grande entusiasmo la storica soap opera americana. Ogni giorno nuove vicende catturano l’interesse dei telespettatori che non perdono il nuovo appuntamento su Canale 5 alle 13.45. Tra poco andrà in onda una nuova puntata, intanto scopriamo qualche dettaglio relativo all’episodio che vedremo domani, mercoledì 24 settembre 2025, le anticipazioni infatti si lasciano sfuggire cosa accadrà ai protagonisti.

Liam farà una chiacchierata con RJ alla Forrester Creations e non potrà fare a meno di esporre le sue perplessità e le sue preoccupazioni in merito al legame che si è creato tra Poppy e Liam. In passato diverse donne si sono avvicinate a suo padre solo per il suo potere economico e non vorrebbe che succedesse ancora.

Beautiful, anticipazioni 24 settembre 2025: Luna decide di andare da RJ per confessare il tradimento

Il figlio di Brooke e Ridge rassicurerà Liam dicendo che sia Poppy che Luna sono due donne fantastiche, a parer suo Li si sbaglia sul loro conto perché non crede affatto che siano due cacciatrici di dote. Nel frattempo la Nozawa proverà a rassicurare la figlia dopo quello che è successo con Zende la sera della festa organizzata da Eric. La ragazza è ancora sconvolta ma lei ribadirà che è stato solo un incidente, di certo non le avrebbe mai dato di proposito i suoi antidepressivi.

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 24 settembre 2025, Zende penserà alla proposta lavorativa che gli ha fatto il nonno. Collaborare con RJ e Luna sarebbe davvero una buona idea? All’improvviso il ragazzo si guarderà intorno e troverà un orecchino della Nozawa. Immerso tra i suoi pensieri lo conserverà in una scatola. Le anticipazioni svelano poi che RJ chiamerà la sua fidanzata, lei in lacrime gli dirà che lo ama e che è diventato davvero importante nella sua vita. In seguito alla telefonata deciderà di recarsi da lui per confessargli di averlo tradito.

