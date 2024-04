Anticipazioni Beautiful 25 aprile 2024/ Katie preoccupata per l’esito del controllo, interviene Brooke

Anticipazioni Beautiful: Katie preoccupata, Carter la accompagna dal medico

Domani è il 25 aprile 2024 ma, nonostante il giorno di festa per l’anniversario della Liberazione, Beautiful andrà regolarmente in onda su Canale 5 a partire come sempre dalle ore 13.45 circa. Ma che cosa accadrà nella puntata in onda domani? Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful riportate sul sito di Mediaset Infinity, il pubblico assisterà alla preoccupazione di Katie, in attesa del risultato del suo controllo cardiologico annuale. La Logan è in ansia per quello che sarà l’esito della visita e si sfoga con Brooke, ma non vuole che lei la accompagni dal medico.

Anticipazioni Beautiful 24 aprile 2024/ Brooke e Taylor fanno pace e si chiariscono!

A quel punto Brooke, preoccupata per lei, ne parla con Carter e sarà proprio lui a decidere di accompagnarla dal medico: cosa avrà da dirle il dottore sulle sue condizioni di salute? Quale sarà l’esito della visita?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, continua l’inseguimento alla ricerca di Sheila mentre Steffy e Finn sono sempre più preoccupati per la loro sorte: i due temono infatti che la donna riesca in un modo o nell’altro a raggiungerli prima che sia l’intervento della polizia a bloccarla. Sheila è però determinata a non farsi arrestare e, dopo essere stata stanata da Baker, è riuscita ad eludere la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine in città.

Anticipazioni Beautiful 23 aprile 2024/ Sheila è ancora a piede libero, Steffy è nel panico!

Intanto si è registrata la tanto attesa pace tra Brooke e Taylor: entrambe si sono rese conto che non ha alcun senso contendersi l’amore per Ridge e si sono dette disposte a porre fine a questa guerra. Le due arrivano ad un faccia a faccia che si rivela chiarificatore. Nel frattempo, l’obiettivo di Spencer è quello di riconquistare Katie, al punto da proporle una gita in yacht: la donna però, ora sentimentalmente legata a Carter, si rifiuta e manda l’imprenditore su tutte le furie.











