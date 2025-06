Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 25 giugno 2025, Eric durante la festa si sentirà male e verrà portato in ospedale.

Alla festa che ha organizzato a villa Forrester Eric ha vissuto momenti pieni di felicità insieme ai suoi cari, ciò che però succederà nei prossimi episodi di Beautiful terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Il Forrester ha dedicato parole speciali ai suoi nipoti, ha fatto un discorso pieno di affetto anche nei confronti di Ridge dopo aver scoperto che era lui il vero vincitore della sfida.

Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web dopo il commovente discorso e un brindisi Eric avrà un malore nella puntata di domani, mercoledì 25 giugno 2025. Nel momento in cui crollerà davanti a tutti i suoi familiari si spaventeranno moltissimo a causa delle sue condizioni di salute. Prima di scoprire altri curiosi dettagli ricordiamo che la soap opera americana tiene compagnia ai suoi affezionati fan su Canale 5, quando? Da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Gli episodi, però, si possono guardare anche in streaming sulla nota piattaforma Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni 25 giugno 2025: Eric arriva in coma in ospedale, è grave

Ridge e Donna si precipiteranno da Eric per soccorrerlo, poi verrà trasportato d’urgenza in ospedale. Gli spoiler fanno sapere che questa volta la situazione sarà decisamente più critica e delicata del solito, il patriarca infatti non riprenderà conoscenza dopo il malore.

Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio di mercoledì 25 giugno 2025 rivelano che Eric arriverà in coma in ospedale, i medici riusciranno a stabilizzarlo ma le sue condizioni saranno molto gravi. Poco dopo arriveranno anche Brooke e Ridge in clinica, i due raggiungeranno Donna e la troveranno in preda alla paura e alla disperazione in attesa di ricevere notizie sul suo compagno.

