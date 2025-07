Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 25 luglio 2025, RJ invita Luna e cerca di far tornare il sereno tra lui e Zende.

Le ultime vicende di Beautiful stanno facendo incuriosire non poco i telespettatori, Xander è tornato a Los Angeles all’improvviso e sta già portando non poco scompiglio. Il ragazzo ha raccontato a Finn la storia di Emma, a distanza di anni continua a credere che la ragazza sia morta per colpa di Thomas. Le sue parole lo hanno scosso non poco, ha subito avuto paura per Hope ed è per questo che ha provato a metterla in guardia.

Il dottore ha parlato della chiacchierata avuta on Xander con la moglie, secondo Steffy però il ragazzo è tornato perché è in cerca di vendetta e gli ha assicurato che quello di Emma fu un incidente. Finn ha molti dubbi sul cognato, non crede che lui sia davvero cambiato. I due continueranno ad avere un duro confronto nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 25 luglio 2025.

Beautiful, anticipazioni 25 luglio 2025: Luna e Poppy parlano di Bill, RJ le invia un biglietto

Le trame dell’amatissima soap opera americana riserveranno altre novità ai suoi tantissimi fan, ogni giorno sono tantissimi i telespettatori che non perdono l’appuntamento televisivo per non farsi sfuggire alcun dettaglio. Gli episodi vanno in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

Dopo che Poppy è andata a cena con Bill Luna sarà molto curiosa e le chiederà i dettagli in merito al loro incontro. Le due verranno interrotte quando la giovane Nozawa riceverà un biglietto di invito da parte di RJ. Le anticipazioni di Beautiful svelano poi che nella puntata di venerdì 25 luglio 2025 il Forrester proverà ad avere un chiarimento con Zende, il cugino è arrabbiato perché Ridge ha scelto suo figlio e non lui per completare la collezione di Eric.

