Anticipazioni Beautiful, 25 maggio 2025: lite tra Brooke e Hope per Thomas

Domani, domenica 25 maggio 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful, l’ultimo appuntamento settimanale, in onda alle ore 14.00 subito dopo L’Arca di Noè. Non mancheranno anche questa volta colpi di scena e sorprese per il pubblico, desideroso di immergersi in questa nuova puntata per scoprire come si svilupperanno le dinamiche dei loro beniamini. Secondo le anticipazioni di Beautiful di domani riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, ci sarà un acceso confronto tra Hope e Brooke.

Anticipazioni Beautiful, 24 maggio 2025/ Thomas e Steffy scoprono la verità su Eric, intanto Hope...

Ad animare le dinamiche tra madre e figlia è come sempre la figura di Thomas, che continua a rimanere invisa a Brooke sebbene Hope ritenga che il ragazzo sia realmente cambiato. La giovane Logan infatti difende il fidanzato e ammette di nutrire un profondo senso di amore e gratificazione dalla loro relazione, poiché è consapevole che il Forrester la ama davvero. Inoltre, Hope spiega a Brooke che l’ex Liam è sempre stato parecchio ambiguo, a differenza di Thomas, avendo sempre avuto il cuore diviso a metà tra lei e Steffy.

Anticipazioni Beautiful, 23 maggio 2025/ Eric non rinuncia al suo lavoro, Donna in ansia per il compagno

Anticipazioni Beautiful: Steffy scopre la verità su Eric e si confida con Finn

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni di Beautiful di domani, Steffy è disperata dopo aver scoperto le condizioni di salute di Eric, in fin di vita per via di una malattia terminale. La ragazza è stata informata assieme a Thomas dal padre Ridge, che ha svelato ai figli la verità sulle condizioni del nonno, il quale preferisce continuare a mantenere il segreto. Distrutta, Steffy si confida con Finn e gli chiede un parere medico, ma il ragazzo non ha gli elementi necessari per poter effettuare una valutazione medica né tantomeno per sbilanciarsi sulle sue condizioni.

Anticipazioni Beautiful, 22 maggio 2025/ Finn ha un confronto con Deacon su Sheila, R.J. rassicura Luna

Intanto Luna e R.J. sono sempre più affiatati e hanno organizzato una cena a casa di Steffy; grande emozione soprattutto per Luna, che spera di entrare nelle grazie della Forrester e di fare una buona impressione sulla sorella del fidanzato. La stessa Steffy rimarrà contenta di questa cena e anche piacevolmente colpita dalla ragazza, ringraziandola per essere di supporto a R.J. in un momento non semplice per la famiglia Forrester.