Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 25 settembre 2025, cerimonia commovente per Donna ed Eric, Bill fa una domanda a Poppy

Per settimane la vicenda di Eric è stata al centro delle trame di Beautiful, sembrava ormai in punto di morte ma grazie ad una cura sperimentale trovata da Finn si è salvato e le sue condizioni di salute stanno migliorando sempre di più. I familiari del patriarca sono davvero felici del fatto che sia ancora tra loro, lui per ringraziare tutti della loro vicinanza ha organizzato una festa a villa Forrester.

Anticipazioni Beautiful 24 settembre 2025/ Liam preoccupato per Bill, Luna vuole confessare il tradimento

Le intenzioni del Forrester Senior però non erano solo quelle di festeggiare la sua guarigione con i suoi cari, infatti ha organizzato un’inaspettata sorpresa alla sua amata. Durante il suo discorso ha dedicato parole piene d’amore a Donna e le ha chiesto di diventare sua moglie lasciandola senza parole, in preda all’emozione dirà subito di si. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di giovedì 25 settembre 2025 Carter celebrerà le nozze di Eric e Donna, una cerimonia intima e breve che farà commuovere i presenti.

Anticipazioni Beautiful 23 settembre 2025/ Luna scopre cosa ha provocato le allucinazioni, c'entra Poppy

Beautiful, anticipazioni 25 settembre 2025: Bill chiede a Poppy se è il padre di Luna

Durante le nozze si diranno tutti certi del fatto che Eric e Donna sia fatti l’uno per l’altra e spera che dopo quello che è successo nelle scorse settimane possano godere a pieno della loro felicità. Intanto Poppy e Bill si riveleranno i loro reciproci sentimenti a Il Giardino.

Poppy dirà di essere molto felice per la figlia perché per la prima volta la vede davvero felice con un ragazzo, pensa che RJ sia davvero il ragazzo giusto per lei e che entrambi siano molto innamorati. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda alle 13.45 di domani, giovedì 25 settembre 2025, mentre parleranno di Luna Spencer senza giri di parole chiederà alla Nozawa se sia lui suo padre.

Anticipazioni Beautiful 20 settembre 2025/ Zende lavorerà con Luna? Poppy chiede alla figlia di tacere