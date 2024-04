Anticipazioni Beautiful 26 aprile 2024/ Brooke e Taylor chiudono con Ridge e si alleano

Le anticipazioni di Beautiful per la giornata di domani, venerdì 26 aprile fanno luce sul rapporto tra Brooke e Taylor in una puntata all’insegna della solidarietà femminile. Le due donne hanno preso una decisione piuttosto definitiva su Ridge e non intendono tornare indietro.

Katie, invece, è sempre più preoccupata per la visita cardiologica che deve affrontare; la Logan ha vissuto momenti molto difficile a causa del suo trapianto e adesso sta rivivendo quelle spiacevoli sensazioni. Cercando l’appoggio psicologico di Brooke cercherà di mantenere la calma e il sangue freddo…

Beautiful, anticipazioni puntata 26 aprile 2024:

Brooke e Taylor hanno deciso di mettere il loro benessere al primo posto, smettendola di contendersi l’amore di Ridge. Dopo tanta rivalità e risentimento le due donne si chiariscono e fanno fronte comune contro il Forrester che ha ferito entrambe in diverse circostanze.

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani svelano che Brooke parla a Katie del chiarimento con Taylor svelando la decisione che hanno preso entrambe; la Logan ascolta con piacere ma il suo pensiero fisso ormai è la visita cardiologica che deve affrontare molto presto. Katie ha dovuto sostenere un trapianto al cuore per poter sopravvivere, e ora sta per scoprire come procede la sua condizione. Steffy, invece, svela a Taylor che Sheila non è stata ancora catturata dalla polizia e che potrebbe rappresentare di nuovo un pericolo per tutti.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti, si avvicina sempre di più la visita cardiologica per Katie che è in ansia per i risultati che le diranno come procede il trapianto.

La Logan ha informato Brooke ma non vuole che la sorella la accompagni dal medico per non peggiorare la situazione. La bionda decide così di chiedere a Carter di poterla accompagnare alla visita così da essere per lei un supporto in un momento davvero delicato.











