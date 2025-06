Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 26 giugno 2025, Steffy turbata va da Finn, lui potrebbe aver trovato una cura per Eric.

Dopo che Eric si è sentito male alla festa Ridge e Brooke hanno raggiunto Donna in ospedale per stare al suo fianco in un momento così difficile, tutti sperano che possa riprendersi. Intanto a Villa Forrester, nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa giovedì 26 giugno 2025, coloro che erano presenti all’evento si chiederanno cosa abbia potuto provocare il malore, i familiari del patriarca sperano che sia stata solo l’emozione a giocargli un brutto scherzo.

Anticipazioni Beautiful, 25 giugno 2025/ Eric ha un malore e perde conoscenza, arriva in come in ospedale

Le anticipazioni dell’amatissima soap opera americana, in onda alle 13.45 su Canale 5 da lunedì a sabato, fanno poi sapere che nell’episodio di domani i familiari di Eric penseranno che a causare il malore possa essere stato il fatto che abbia scoperto la verità sulla sfida con Ridge. Il Forrester Senior potrebbe anche aver capito che la sua famiglia è a conoscenza delle sue condizioni di salute e si è sentito male a causa dell’agitazione.

Anticipazioni Beautiful, 24 giugno 2025/ Eric si commuove alla festa poi scopre la verità sulla sfida

Beautiful, anticipazioni 26 giugno 2025: Finn potrebbe salvare Eric

In attesa di scoprire cosa sia successo davvero ad Eric i suoi nipoti, RJ e Zende, penseranno di recarsi anche loro in ospedale per avere delle risposte sulle condizioni di salute del nonno. Gli spoiler rivelano che Bridget li fermerà e spiegherà loro che al momento l’unica cosa importante è restare in disparte per consentire ai medici di fare il loro lavoro.

Nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 26 giugno 2025, Steffy si recherà in ospedale per parlare con Finn, certa che il marito possa darle maggiori informazioni sul nonno. Le anticipazioni di Beautiful svelano che sarà molto turbata non appena arriverà dal marito, lui le mostrerà il motivo che lo ha spinto a rimanere in ufficio facendo tardi alla festa. Alla moglie confesserà di aver lavorato sul caso di Eric in segreto e di essere riuscito a trovare una sperimentale cura che potrebbe salvargli la vita.

Anticipazioni Beautiful, 21 giugno 2025/ Eric ha un malore alla festa, il Forrester finge di stare bene