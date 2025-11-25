Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 26 novembre 2025, Thomas si sfoga con il padre, non si aspettava il rifiuto di Hope.

Continuerà ad esserci molta tensione nei prossimi episodi di Beautiful a causa del rapporto tra Hope e Thomas. Da tempo entrambi cercano di far cambiare idea a chi non sosteneva il loro amore, ma gli ultimi avvenimenti stanno facendo soffrire non poco il Forrester. La Logan è certa dell’amore che prova per lui, anche a Brooke ha detto di essere molto felice perché la sentire l’unica donna della sua vita. Però, quando lui le ha rifatto la proposta di matrimonio lei ha di nuovo rifiutato facendolo sprofondare nello sconforto.

Il figlio di Ridge questa volta era convinto che la sua amata fosse pronta a sugellare il loro amore con le nozze, ma ha dovuto fare i conti con una dolorosa delusione. Quando ne ha parlato con Steffy lei non ha reagito affatto bene, ha infatti rafforzato il suo pensiero su Hope, cioè che non lo ama davvero come dice. Diversa è stata invece la reazione di Brooke, alla figlia ha detto di prendersi tutto il tempo che le serve dal momento che non è ancora pronta a sposare Thomas.

Beautiful, anticipazioni 26 novembre 2025: Thomas si sfoga con il padre, non si aspettava il rifiuto di Hope

Il rifiuto della fidanzata ha davvero deluso Thomas, nella puntata che andrà in onda domani si confiderà anche con il padre. A Ridge dirà che non si aspettava affatto che Hope lo rifiutasse di nuovo, soprattutto dopo la splendida e romantica serata che hanno trascorso insieme. In quella occasione lui aveva avuto la sensazione che lei fosse finalmente pronta a dirgli di si.

Il desiderio di Thomas è quello di sposare Hope per diventare una vera e propria famiglia con Douglas e Beth. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di mercoledì 26 novembre 2025 al padre dirà che lui e la Logan sono molto affiatati anche sul lavoro. Lui è convinto che insieme potrebbero raggiungere importanti traguardi per ‘Hope for the Future’. Visibilmente amareggiato il Forrester deciderà di tornare a casa per metabolizzare la sua delusione e chiarirsi un po’ le idee.

