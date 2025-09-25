Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 26 settembre 2025, Poppy chiarisce i dubbi di Bill, è lui il padre di Luna?

In arrivo a breve un nuovo appuntamento di Beautiful su Canale 5, in onda come sempre alle 13.45. Le ultime vicende stanno facendo incuriosire molto gli affezionati fan della storica soap opera americana, infatti si chiedono cosa dovranno aspettarsi dai prossimi appuntamenti. Da quando Poppy e Bill si sono rivisti è subito scattata la scintilla tra loro, molti anni fa i due aveva trascorso una notte indimenticabile ma in quel periodo lui era totalmente concentrato sulla sua sfera professionale e non si era più visti.

Nell’ultimo periodo si stanno frequentando sempre di più ed entrambi sembrano molto coinvolti, a Il Giardino hanno chiaramente ammesso di provare dei sentimenti. C’è però un pensiero che Spencer non riesce ad ignorare, potrebbe essere lui il padre di Luna? Bill ha fatto i calcoli e l’età della ragazza coincide con quella serata trascorsa con la Nozawa, ha quindi trovato il coraggio di chiederglielo.

Mentre a Villa Forrester festeggeranno con gioia il matrimonio tra Donna ed Eric, a Il Giardino Bill e Poppy affronteranno un delicato argomento, lui vuole sapere se è lui il padre di Luna. Le anticipazioni trapelate in merito alla puntata di Beautiful che andrà in onda venerdì 26 settembre 2025 rivelano che la Nozawa farà subito chiarezza.

Poppy risolverà subito il dubbio di Spencer dicendo che non è lui il padre di sua figlia, dirà anche che lo avrebbe cercato se Luna fosse stata concepita durante quella notte che hanno trascorso insieme. Stando alle anticipazioni la sorella di Li non si lascerà sfuggire altri dettagli, a Spencer dirà solamente che la situazione è più delicata di quanto pensa.

