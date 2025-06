Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 27 giugno 2025, Ridge rifiuta di dare il consenso per sottoporre Eric alla cura sperimentale.

Saranno ancora critiche le condizioni di salute di Eric nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 27 giugno 2025, come sempre su Canale 5 alle 13.45. Le ultime vicende dell’amatissima soap opera americana stanno tenendo i fan con il fiato sospeso, curiosi di sapere se assisteranno a qualche inaspettato colpo di scena che spiazzerà tutti.

D’altronde in passato ci sono stati avvenimenti incredibile che hanno ribaltato totalmente la situazione ed è per questo che in molti sono convinti che non sia ancora arrivato il momento di dire addio ad Eric. Le anticipazioni di Beautiful sulla puntata di venerdì 27 giugno 2025 rivelano che Finn dopo aver trovato una cura sperimentale vorrebbe provarla sul Forrester senior, per farlo però sarà necessario che Ridge dia il suo consenso.

Beautiful, anticipazioni 27 giugno 2025: Eric gravissimo, Ridge rifiuta altre cure

Quando le sue condizioni di salute sono peggiorate Eric ha dato la procura sanitaria al figlio, spetta quindi a lui decidere cosa fare. Steffy si precipiterà da lui per metterlo alla corrente della cura sperimentale ma Ridge si rifiuterà di dare il consenso. Il motivo? Non vuole che il padre venga sottoposto ad altre cure che potrebbero farlo soffrire più a lungo.

Ridge ha deciso di rispettare le ultime volontà di Eric, Brooke, Donna e Steffy però lo supplicheranno di pensarci bene e di cambiare idea ma lui continuerà a ribadire di essere convinto della sua decisione. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di venerdì 27 giugno 2025 lo stilista inviterà i familiari a rivolgere l’ultimo saluto al patriarca.

