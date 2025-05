Nella nuova settimana di Beautiful tanti saranno i colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori. Le anticipazioni svelano alcuni dettagli in merito all’episodio di domani, martedì 27 maggio 2025. Scopriamo che R.J. e Luna riceveranno un invito da parte di Finn e Steffy per cenare insieme e lei sarà davvero felice, ci terrà molto a fare una buona impressione sulla figlia di Ridge.

Anticipazioni Beautiful, 25 maggio 2025/ Hope discute con Brooke e difende la relazione con Thomas

La soap opera americana, in onda su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato, da oltre trent’anni entra nelle case di moltissimi telespettatori e riesce sempre ad incuriosirli, infatti non perdono un episodio perché vogliono sempre sapere cosa accadrà. Se non potete seguire Beautiful in televisione non preoccupatevi perché potete recuperare in qualsiasi momento ogni puntata in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, 24 maggio 2025/ Thomas e Steffy scoprono la verità su Eric, intanto Hope...

Beautiful, anticipazioni 27 maggio 2025: Luna conquista Steffy, la Forrester mostra gratitudine

Ci saranno tante altre novità nella puntata che verrà trasmessa domani, stando alle anticipazioni Luna non vede Steffy semplicemente come la sorellastra del ragazzo di cui si è innamorata. Per la Nozawa infatti è molto di più, la considera un’iconica figura nel mondo della moda ed è per questo che vuole colpirla positivamente.

La cena si svolgerà nell’episodio di martedì 27 maggio 2025. Gli spoiler di Beautiful fanno sapere che la serata sarà molto piacevole e Luna riuscirà ad impressionare Steffy. La Forrester mostrerà nei confronti della ragazza non solo apprezzamento ma anche gratitudine per essere stata al fianco di R.J. ed averlo supportato in un momento così delicato.

Anticipazioni Beautiful, 23 maggio 2025/ Eric non rinuncia al suo lavoro, Donna in ansia per il compagno

Brooke dura con Thomas, non crede che sia davvero cambiato

Cosa accadrà invece nella puntata di oggi, lunedì 27 maggio 2025? Diversi sono i dettagli trapelati grazie alle anticipazioni di Beautiful. Hope attenderà Thomas per fargli una sorpresa, ha preparato per lui una serata romantica ma Brooke raggiungerà il ragazzo alla Forrester Creations con l’intenzione di fermarlo.

La Logan si scaglierà contro il figlio di Ridge accusandolo di non essere davvero cambiato, pensa infatti che possa essere ancora un pericolo per sua figlia. A parer suo ha dimostrato di essere migliorato ma non è certa che sia del tutto stabile mentalmente. Thomas proverà a rassicurare Brooke dicendole che è innamorato di Hope e vuole solo il suo bene.