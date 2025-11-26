Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 27 novembre 2025, Steffy cerca di convincere il fratello a lasciare Los Angeles e Hope.

Nei prossimi episodi di Beautiful Thomas continuerà ad assere molto turbato dopo quello che è successo tra lui e Hope. Lui la ama da moltissimo tempo, ha fatto di tutto per conquistarla e l’unica cosa che vorrebbe è restare insieme a lei per sempre. Nelle scorse settimane le aveva chiesto di sposarla e si era detto disposto ad aspettarla dopo aver capito che lei non era ancora pronta per compiere il grande passo.

Da quel momento la loro storia d’amore è diventata sempre più importante, la Logan in molte occasioni ha detto a Thomas di essere davvero felice con lui, anche lei si è detta molto innamorata. Lui era davvero convinto che Hope fosse finalmente pronta a convolare a nozze con lui ma lo ha profondamente turbato quando gli ha detto di nuovo di no. L’ennesimo rifiuto rischierà di rovinare il loro rapporto? Sul web sono trapelate alcune anticipazioni di Beautiful, queste fanno sapere cosa accadrà nell’episodio di domani, giovedì 27 novembre 2025, alle 13.45 su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni 27 novembre 2025: Thomas ascolterà i consigli di Steffy?

Steffy sarà molto preoccupata per il fratello, non ha mai creduto che Hope potesse ricambiare il suo amore e in molte occasioni gli ha consigliato di allontanarsi da lei. Dopo aver scoperto che ha di nuovo rifiutato la sua proposta di matrimonio è tornata all’attacco ribadendo a Thomas che la Logan non lo ama abbastanza, lei pensa che dovrebbe lasciarla.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 27 novembre 2025 Steffy consiglierà al fratello di andare via da Los Angeles insieme a Douglas per iniziare una nuova vita lontano da Hope. Lei pensa che sia una manipolatrice proprio come le altre Logan, che non sia davvero innamorata di lui e che lo stia solo illudendo. Stando alle anticipazioni Thomas a quanto pare potrebbe ascoltare i consigli della sorella nonostante sia molto innamorato di Hope.

