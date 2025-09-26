Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 27 settembre 2025, Luna si recherà nella dependance di Zende e perderà i sensi.

A Beautiful è nata una bellissima storia d’amore tra RJ e Luna, i prossimi avvenimenti però potrebbero mettere a dura prova il loro speciale rapporto. Sin dall’inizio anche Zende ha manifestato un forte interesse nei confronti della fidanzata del cugino e non perde occasione per avvicinarsi a lei. Anche durante il matrimonio di Eric e Donna ha approfittato dei momenti in cui il figlio di Ridge si allontanava per parlare con la figlia di Poppy.

Anticipazioni Beautiful 26 settembre 2025/ Bill pensa che Luna sia sua figlia, Poppy nega

Luna ha più volte esternato i sentimenti che prova per RJ, pensa di aver incontrato il ragazzo giusto ed è davvero felice. Ma cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Le anticipazioni relative al nuovo appuntamento previsto per domani, sabato 27 settembre 2025 alle 13.45 su Canale 5, svelano che Zende dopo aver notato che la Nozawa è molto stanca la inviterà ad andare nella sua dependance dicendole che poi la raggiungerà.

Anticipazioni Beautiful 25 settembre 2025/ Eric e Donna commuovono tutti, Bill chiede a Poppy se Luna…

Beautiful, anticipazioni 27 settembre 2025: RJ resta a Villa Forrester, la Nozawa entra nella dependance di Zende

Anche RJ noterà che la fidanzata è davvero stanca e le dirà di tornare insieme nella casa sulla spiaggia, lei però lo convincerà a restare alla festa perché non vuole rovinargli la serata. Mentre lui resterà con la sua famiglia la fidanzata andrà via dalla villa, però non appena arriverà fuori avrà molta sete.

Nella puntata di Beautiful di domani, sabato 27 settembre 2025, Luna vedrà che c’è dell’acqua una casa lì accanto e deciderà di prenderla. Quando però si siederà sul letto perderà i sensi. I telespettatori assisteranno ad altre intriganti novità? Le anticipazioni al momento non svelano altro, scopriremo altri dettagli durante la messa in onda dell’amatissima soap opera americana.

Anticipazioni Beautiful 24 settembre 2025/ Liam preoccupato per Bill, Luna vuole confessare il tradimento