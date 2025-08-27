Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 28 agosto 2025, Luna con le sue domande su suo padre mette Poppy in difficoltà.

I tantissimi fan di Beautiful si chiedono cosa accadrà nei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5, la soap opera americana riesce sempre ad incuriosire tutti con le sue vicende che spesso lasciano a bocca aperta. In moltissimi non perdono una puntata perché vogliono scoprire tutto in merito alle vicende dei protagonisti, questi possono seguire gli episodi in televisione alle 13.45 oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Beautiful, anticipazioni 28 agosto 2025: Bill non è il padre di Luna, Ridge mette in guardia Thomas

Luna continuerà ad essere sempre più insistente con la madre e lei proverà a sfuggire alle sue domande. Per la figlia non sarà sufficiente il fatto che Poppy le assicurerà che Bill non è suo padre, vuole infatti scoprire chi è l’uomo che l’ha messa al mondo. Anche RJ cercherà di aiutare la sua amata, infatti inizierà ad indagare per saperne di più su suo padre.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 28 agosto 2025 Spencer ci terrà a precisare che per lui non è importante solo la felicità di Poppy ma anche quella di Luna, soprattutto perché la ragazza ha sofferto molto per l’assenza del padre. Nel frattempo alla Forrester Thomas dirà al padre di aver fatto la proposta di matrimonio ad Hope, con grande dispiacere però gli dirà che la Logan non è ancora pronta per un passo così importante, lui però aspetterà. Ridge dirà al figlio che manterrà il più stretto riserbo con Brooke e gli consiglierà di non ricorrere a nessuna strategia pur di ottenere ciò che vuole.

