Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 28 giugno 2025, i familiari di Eric implorano Ridge, cambierà idea sulla cura per Eric?

Saranno momenti di grande apprensione per i tantissimi fan di Beautiful che attendono di capire quale sarà il destino di Eric, dovranno davvero dirgli addio dopo oltre trent’anni o un improvviso colpo di scena lascerà tutti senza parole? Le ultime vicende della soap opera americana, in onda su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato, stanno tenendo incollate al televisore moltissime persone. Nessuno stop nemmeno la domenica, con la messa in onda alle 14, tutti gli episodi si possono però guardare anche sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Scopriamo intanto cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani, sabato 28 giugno 2025. Le anticipazioni rivelano che Thomas, Hope, Carter e Zende seguiranno il consiglio di Bridget, infatti eviteranno di recarsi anche loro in ospedale per non rischiare di essere d’intralcio ai medici. Decideranno di andare nell’ufficio di Eric, dove parleranno di lui e dei momenti trascorsi insieme.

Beautiful, anticipazioni 28 giugno 2025: i familiari di Eric pregano Ridge

Mentre parleranno di Eric nel suo ufficio tutti loro avranno qualcosa da raccontare e si diranno certi che senza di lui la loro carriera non sarebbe la stessa perché è stato un grande mentore. Gli spoiler fanno sapere che verranno poi assaliti da un pensiero terribile. Quale? Rifletteranno sul fatto che a breve spetterà a Ridge prendere una difficile e dolorosa decisione perché il padre ha dato a lui la procura sanitaria.

Nel frattempo in ospedale la situazione continuerà a peggiorare, Eric sarà ancora in coma e senza il respiratore non riuscirebbe a respirare autonomamente. Intanto Donna, Brooke e Steffy continueranno a pregare Ridge di cambiare idea affinché possa accettare la cura sperimentale per il padre. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di sabato 28 giugno 2025 proveranno a convincerlo affinché Finn possa sottoporre il Forrester Senior alla terapia che potrebbe salvargli la vita.

