Le ultime vicende di Beautiful come al solito stanno catturando non poco l’attenzione dei suoi affezionati fan e questi sono curiosi di vedere cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera americana. Quando va in onda sul piccolo schermo? Da lunedì sabato su Canale 5 alle 13.45, la domenica invece inizia alle 14. Liam è rimasto molto sorpreso nel vedere Hope allo chalet in lingerie, probabilmente preferiva non immaginare che la sua ex moglie fosse in intimità con Thomas.

Anticipazioni Beautiful, 27 maggio 2025/ Luna fa colpo su Steffy, Broke rivolge dure accuse a Thomas

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, Spencer sarà sconvolto quando Hope ammetterà che quella con Thomas è una relazione senza alcun impegno, però ad oggi non esclude che possa esserci un futuro per loro. Resterà poi senza parole quando le chiederà se stanno avendo rapporti intimi e lei risponderà in modo positivo.

Anticipazioni Beautiful, 25 maggio 2025/ Hope discute con Brooke e difende la relazione con Thomas

Beautiful, anticipazioni 28 maggio 2025: le rivelazioni di Hope spiazzano Liam

Durante il confronto con il suo ex marito allo chalet Hope gli dirà che forse lui non l’ha mai conosciuta realmente nonostante siano stati insieme per molto tempo e la loro sia stata una storia d’amore importantissima. Nell’episodio di domani dirà a Liam che Thomas la vede per ciò che è davvero ed è innamorato di lei.

Per Liam non sarà facile ascoltare certi discorsi da parte di Hope, ma nonostante lei lo abbia spiazzato farà un altro tentativo e proverà a convincerla a mettere fine alla sua relazione con il Forrester. Le anticipazioni di Beautiful, relative alla puntata di mercoledì 28 maggio 2025, rivelano che proprio in quel momento arriverà anche Thomas allo chalet.

Anticipazioni Beautiful, 24 maggio 2025/ Thomas e Steffy scoprono la verità su Eric, intanto Hope...

Zende su tutte le furie chiede spiegazioni a Ridge

Altre novità terranno i telespettatori incollati al televisore, gli episodi di Beautiful sono disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Nella puntata di domani Zende su tutte le furie si recherà nell’ufficio di Ridge per chiedergli come mai per favorire R.J. lui è stato messo da parte nel progetto di Eric.

Al nipote il Forrester preferirà non dire che al nonno non resta molto da vivere a causa della sua malattia. Ridge si limiterà a dire che questa non è stata una sua decisione ma di suo padre e che sicuramente avrà avuto le sue buone ragioni.