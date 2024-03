Anticipazioni Beautiful 28 marzo 2024/ Taylor teme che Ridge non la ami davvero e…

Beautiful torna con nuove anticipazioni questo primo pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La soap, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di oggi, il focus è su Taylor impaurita dal fatto che Ridge non sia veramente innamorato di lei ma che la voglia sposare solo perchè deluso da Brooke.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 marzo 2024 su Canale 5

Ridge ha smascherato Brooke davanti a tutti pensando che fosse stata a chiamare alla Tutela dei Minori, mettendo in difficoltà il piccolo Douglas. Taylor comincia ad avere molta paura; la donna teme che il Forrester non la voglia sposare per amore ma solo per rabbia nei confronti di Brooke.

Sempre secondo le anticipazioni Beautiful Le sue paranoie, fondate, diventano un ansia ricorrente per la psichiatra che comincia a capire i veri sentimenti di Ridge. Nel frattempo, il piccolo Douglas ascolta il racconto del Forrester e pieno di rabbia comincia a pensare che suo padre Thomas dovrebbe dire la verità a tutti sulla nonna. Il bambino, però, non vuota il sacco e rispetta la promessa che ha fatto al papà almeno per ora.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Douglas è riuscito a smascherare suo padre Thomas, ma ha promesso di non rivelare a nessuno la verità. Il Forrester ha fatto leva sui desideri del piccolo, ovvero quello di poter stare insieme ad entrambi i genitori, convincendo il bambino a mantenere il segreto sulla chiamata alla Tutela dei minori.

Thomas è molto soddisfatto della vittoria che sta conseguendo su Brooke, e deciderà di festeggiare con sua sorella Steffy certo che suo figlio non rivelerà mai il suo segreto. Nel frattempo, Ridge e Taylor decido di risposarsi; questo turba Eric, convinto che sia ancora innamorato di Brooke. Steffy e Thomas saranno, invece, felicissimi di rivedere insieme i propri genitori.











