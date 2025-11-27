Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 28 novembre 2025, Ridge difende Steffy dalle accuse di Hope poi mette in dubbio la Logan.

La storia d’amore nata tra Hope e Thomas a Beautiful ha affrontato fino ad ora molti alti e bassi e ciò che è successo nei precedenti episodi potrebbe mettere seriamente a rischio il loro rapporto. Inizialmente lei ha provato ad ignorare ciò che provava per il figlio di Ridge, era ancora sposata con Liam e non voleva distruggere il loro matrimonio. A Roma è scattato il primo bacio tra loro e quando lei e Spencer si sono detti addio ha iniziato a frequentare il Forrester.

All’inizio Hope non voleva una relazione seria ma col tempo Thomas è diventato sempre più importante per lei, insieme progettano il loro futuro e lui ha più volte manifestato il desiderio di sposarla. Quando le ha fatto la proposta di matrimonio la prima volta ha capito che lei non era ancora pronta e le ha detto che l’avrebbe aspettata ma non credeva di ricevere un altro rifiuto. Pochi giorni fa a Beautiful lui le ha chiesto di nuovo di sposarla, lei però ha detto di non essere ancora pronta ferendolo terribilmente.

Beautiful, anticipazioni 28 novembre 2025: Hope contro Steffy, Ridge mette in dubbio le sue intenzioni con Thomas

Steffy non ha preso affatto bene il rifiuto di Hope e non ha perso occasione per scagliarsi duramente contro di lei, continua infatti ad essere convinta che non sia realmente innamorata di Thomas. Al fratello invece ha consigliato di lasciare la Logan e Los Angeles per iniziare una nuova vita. Parlando con Ridge e Brooke Hope si lamenterà del fatto che la Forrester continui a diffamarla.

Nella puntata di Beautiful di venerdì 28 novembre 2025 Hope si dirà convinta del fatto che Steffy stia sfruttando ciò che è successo per vendicarsi del passato, Ridge però prenderà subito le difese di sua figlia. Lui pensa che stia solo cercando di proteggere il fratello, ma la Logan continuerà a dire che tra le loro famiglie c’è di fondo una tensione. Stando alle anticipazioni Brooke proverà a mediare ma sarà inutile, durante il confronto Ridge metterà in dubbio Hope in merito alle sue reali intenzioni nel rapporto con Thomas.

