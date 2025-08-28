Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 29 agosto 2025, Luna rassicura la madre, Hope elogia Thomas con Brooke.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 domani, venerdì 29 agosto 2025, continuerà il confronto tra Poppy e Luna. La prima ricorderà i momenti meravigliosi trascorsi insieme alla figlia, ammetterà che crescerla da sola senza un uomo al suo fianco non è stato sempre semplice, però sono sempre state determinate e coraggiose ed è questo che le ha fatte andare avanti.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Luna ci terrà a rassicurare la madre, se le ha fatto delle domande sull’identità di suo padre non è per stravolgere gli equilibri che sono riuscite ad ottenere. L’unica cosa che al momento vuole è conoscere tutta la verità. Poppy nell’episodio di venerdì 29 agosto 2025 asseconderà la sua curiosità o continuerà a mantenere il segreto su chi sia suo padre?

Beautiful, anticipazioni 29 agosto 2025: Ridge rassicura Thomas, Hope elogia il Forrester

Continuerà anche il confronto tra Ridge e Thomas nella puntata che verrà trasmessa domani su Canale 5 alle 13.45, la soap opera americana tiene compagnia ai suoi affezionati fan tutti i giorni e spesso li lascia senza parole. Dopo che il figlio gli ha svelato che Hope non ha accettato la sua proposta di matrimonio il Forrester cercherà di rassicurarlo in merito alla reazione di Brooke.

Il Forrester dirà a Thomas che la sua compagna vuole solo lealtà e sincerità nei confronti della figlia. Nel frattempo la giovane Logan allo chalet rivelerà alla madre di aver rifiutato la proposta di matrimonio del fidanzato. Visibilmente sorpresa Brooke chiederà a Hope come mai ha deciso di portare al collo l’anello di fidanzamento se non intende sposare lo stilista, lei spiegherà di non aver preso del tempo perché non è sicura dei suoi sentimenti. Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di venerdì 29 agosto 2025 Hope dirà alla madre che convolerà a nozze con il figlio di Ridge quando i suoi figli saranno pronti al nuovo cambiamento ed elogerà il fidanzato ribadendo che è un uomo capace di sostenerla e amarla.

