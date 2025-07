Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 29 luglio 2025, Xander racconta altri dettagli a Finn in merito alla tragica morte di Emma.

A Beautiful il ritorno di Xander sta portando non poco scompiglio nella famiglia Forrester, dopo anni lui continua ad essere convinto che sia stato Thomas a causare il tragico incidente che ha fatto perdere la vita ad Emma. Il ragazzo ne ha parlato con Finn che non sapeva nulla, infatti le sue parole lo hanno non poco turbato. Il dottore ne ha parlato subito con la moglie nei precedenti episodi, lei però gli ha detto che suo fratello non c’entra nulla e che si tratta solo di una vendetta.

Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2025/ Zende sorprende Luna, Xander rivela nuovi dettagli a Finn su Thomas

Beautiful torna tra poco su Canale 5, alle 13.45, con un nuovo episodio che farà certamente incuriosire i suoi affezionati. L’amatissima soap opera americana conquista quotidianamente un successo notevole in termini di ascolti, infatti sono tantissimi i telespettatori che non perdono una puntata. Cosa succederà nei prossimi appuntamenti? Le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni dettagli sulla puntata di domani, martedì 29 luglio 2025. Cosa accadrà? Finn riceverà una nuova visita da parte di Xander, che cercherà di convincerlo del fatto che Thomas sia una persona pericolosa.

Anticipazioni Beautiful, 25 luglio 2025/ Luna riceve un invito da RJ, il Forrester vuole chiarire con Zende

Beautiful, anticipazioni 29 luglio 2025: Thomas era sul luogo dell’incidente, le rivelazioni di Xander

Al marito di Steffy Xander ripeterà di essere convinto che Thomas abbia provocato di proposito il mortale incidente di Emma. Finn in quel periodo non faceva ancora parte della famiglia, per evitare di giudicare in modo affrettato gli chiederà quindi altri dettagli sulla tragica vicenda. Il ragazzo gli racconterà cosa è successo, a parer suo, quella notte.

Xander dirà a Finn di aver scoperto grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza della Forrester che Thomas a bordo della sua auto era partito subito dopo Emma nel momento in cui lei si stava recando da Hope per rivelarle la verità su sua figlia. Voleva dirle che in realtà era ancora viva e che era stata adottata da Steffy. Era riuscito anche a controllare nell’auto del Forrester il computer di bordo e i dati confermavano la sua presenza sul luogo del tragico incidente di Emma. Xander è convinto che la ragazza, a causa dell’inseguimento, sia uscita fuori strada e abbia perso la vita.

Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2025/ Finn accusa e minaccia duramente Thomas, Steffy spera che Hope...