A Beautiful, nella puntata di giovedì 29 maggio 2025, continuerà il confronto tra Ridge e Zende. Il ragazzo apparirà davvero infastidito e accuserà lo stilista di fare dei favoritismi nei confronti dei suoi figli. La soap opera americana, in onda su Canale 5 alle 13.45 da lunedì a sabato, riesce sempre a catturare l’interesse di moltissimi fan. C’è gente che la segue da tantissimi anni e non perde mai un episodio perché troppo curiosa di scoprire cosa succederà, oltre che in televisione è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Zende sarà molto scosso nella puntata di domani, giovedì 29 maggio 2025. Ridge però continuerà a non dirgli nulla in merito alle reali condizioni di salute di Eric, si è solo limitato a dire che certe decisioni le ha prese suo padre e avrà avuto delle buone ragioni per farlo.

Beautiful, anticipazioni 29 maggio 2025: Zende rivolge dure accuse a Ridge

Durante il confronto con il Forrester Zende gli ricorderà che per la collezione Hope For The Future come stilista era stato scelto Thomas, invece questa volta è stata data un’importantissima opportunità a RJ. Il figlio di Ridge ha affiancato Eric nella sua collezione di alta moda nonostante fosse totalmente inesperto, fino ad ora infatti non aveva mai lavorato come stilista.

Ridge e Brooke in passato avevano provato spesso a coinvolgere R.J. ma lui non sembrava essere affatto interessato a seguire le orme del padre e del nonno, lavorare con Eric però gli ha fatto capire di avere anche lui una grande passione che vuole continuare a coltivare.

Luna e Poppy pranzano insieme a Il Giardino

Trapelano altri interessanti dettagli dalle anticipazioni di Beautiful relative all’episodio che andrà in onda domani, giovedì 29 maggio 2025. Alla Forrester Creations R.J. trascorrerà un po’ di tempo con Luna, lei più tardi dovrà incontrare la madre a Il Giardino per pranzare insieme e stare un po’ con lei.

Gli spoiler di Beautiful, soap trasmessa anche la domenica alle 14, rivelano che Luna con grande entusiasmo racconterà a Poppy la sua esperienza alla Forrester come stagista. Alla madre parlerà anche della serata che ha trascorso a casa di Finn e Steffy e dell’emozione che ha provato dal momento che la figlia di Ridge per lei è un’icona della moda.