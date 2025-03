Andrà in onda domani l’ultimo appuntamento settimanale di Beautiful e come ogni sabato verranno trasmessi ben tre episodi, cosa succederà? Colpi di scena e novità non mancheranno e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori che non vedono l’ora di assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. La soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web negli episodi di domani, sabato 29 marzo 2025, Sheila ringrazierà ancora Deacon per tutto quello che ha fatto per lei e gli dirà che è pronta ad andare via da Los Angeles per dimostrargli il suo affetto. Lui fermerà la Carter e organizzerà per lei una romantica cena a Il Giardino, dove ricorderanno i momenti speciali trascorsi insieme. Lei sarà molto grata a Sharpe e non nasconderà il desiderio di creare un futuro non solo con Finn e Hayes ma anche con Deacon.

Nelle puntate di domani Taylor consiglierà ancora a Finn di interrompere ogni rapporto con la madre biologica per convincere Steffy a tornare. Lui vorrebbe davvero riabbracciare la moglie ma continuerà ad essere tormentano dal legame che sente con Sheila. Intanto, durante una chiacchierata con Brooke sulle loro figlie Ridge ammetterà di sentire molto la mancanza di Steffy da quando è andata in Europa, però spera che resti lì perché vuole essere certo che sia al sicuro.

Anche la Logan è preoccupata per sua figlia, spera infatti che Hope ritrovi il suo equilibrio dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Poco dopo arriverà anche Taylor e inizieranno a parlare di Finn, tutti e tre pensano che sia nelle sue mani la soluzione di questa situazione. Steffy infatti tornerà a Los Angeles solo se il marito prenderà davvero le distanze da Sheila.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che negli episodi di sabato 29 marzo 2025 Taylor scoprirà che Thomas e Hope non si sono affatto allontanati e che Brooke li ha anche sorpresi a letto insieme. La madre dello stilista sarà molto sorpresa, soprattutto perché nessuno l’aveva informata del loro rapporto. La dottoressa ammetterà di essere molto preoccupata per il figlio, ha paura che lui possa tornare ad essere ossessionato dalla Logan.

Visibilmente turbata la Hayes deciderà di affrontare Thomas, lui però la rassicurerà dicendole che ha la situazione sotto controllo. Taylor però è convinta che Hope stia solo usando Forrester perché in realtà non ha nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente a lui in modo stabile.