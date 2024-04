Anticipazioni Beautiful 3 aprile 2024/ Taylor sposerà comunque Ridge o dirà la verità?

Beautiful torna con nuove anticipazioni domani pomeriggio, alle ore 13:45 su Canale 5, con una nuova imperdibile puntata. La soap, arrivata alla trentatreesima stagione è una delle più longeve e seguite in Italia e all’estero. Oltre 100 Paesi nel mondo si sintonizzano per guardare gli intrighi amorosi che propone.

La prima puntata, in Italia, è stata mandata in onda nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset qualche anno più tardi. Nell’appuntamento di domani, il focus è su Brooke molto triste per l’imminente matrimonio tra Ridge che ama ancora e Taylor.

Beautiful, anticipazioni puntata 3 aprile 2024

Taylor ha scoperto che Brooke è innocente; non è stata lei a chiamare alla Tutela dei minori ma Thomas utilizzando un app che modifica la voce. La donna è consapevole che raccontare la verità a Ridge potrebbe compromettere il loro matrimonio. Il Forrester, infatti, sembra provare ancora dei sentimenti per la Logan.

Sempre le anticipazioni di Beautiful del 3 aprile, rivelano che Taylor è sul punto di prendere una decisione; divisa dalla responsabilità di dire tutto a Ridge, oppure tenersi la verità per se e preservare il suo matrimonio. Cosa deciderà di fare? Intanto Brooke è addolorata per le nozze che si stanno per celebrare perchè ancora profondamente innamorata del Forrester. Fortunatamente troverà conforto nel padre, venuto a trovarla, nella compagna di quest’ultimo e nelle sorelle che le saranno vicine. Intanto, il momento delle nozze è quasi arrivato ed è tutto pronto….

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Douglas scopre il segreto del padre Thomas sulla chiamata alla Tutela dei minori. Il piccolo decide di rivelare tutto Steffy che, incredula, rimane molto delusa dalle azioni del fratello. La giovane Forrester è addolorata del fatto che questa bugia potrebbe rovinare per sempre il rapporto tra i suoi genitori.

Steffy decide di rivelare tutto alla madre Taylor: Brooke è innocente e non ha tradito Ridge. Se la giovane Forrester cerca di convincere la madre della necessità di svelare la verità a Ridge prima del matrimonio, Thomas insiste di lasciare le cose come stanno e di sposarsi senza compromettere la loro relazione. Solo Taylor può decidere cosa fare…











