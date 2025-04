Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 3 aprile 2025. Queste rivelano che Eric continuerà a lottare contro i suoi problemi di salute e non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro. Ci tiene infatti moltissimo a sfidare il figlio realizzando una collezione che lascerà tutti a bocca aperta. Il Forrester Senior vuole dimostrare che ha ancora talento e che non è uno stilista finito.

Beautiful, anticipazioni 3 aprile 2025: R.J. svela la verità su Eric a Luca

Eric continuerà ad impegnarsi al massimo per creare la sua nuova collezione di alta moda, però la debolezza e i continui tremori lo metteranno a dura prova. Solo Donna e R.J. sono a conoscenza dei suoi problemi di salute, il nipote apparirà sempre più preoccupato per lui, infatti sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di giovedì 3 aprile 2025 R.J. rivelerà tutta la verità su Eric a Luna. La ragazza cercherà di supportarlo in un momento così delicato per lui e sarà palese il fatto che tra loro sia nato uno speciale legame. Cos’altro succederà? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Sheila accetta di convolare a nozze con Deacon

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, mercoledì 2 aprile 2025, Sheila sarà molto colpita dalla proposta di matrimonio di Deacon. I due avevano deciso di mettere fine alla loro storia d’amore perché consapevoli del fatto che la famiglia di lui non accetterà mai il loro legame, lo Sharpe però non vuole rinunciare a lei ed è per questo che le ha chiesto di sposarlo.

La Carter lo inviterà a riflettere dicendogli che se si sposeranno Hope potrebbe prendere le distanze da lui, anche la sua reputazione come proprietario de Il Giardino potrebbe risentirne. Deacon però non cambierà idea e Sheila accetterà con immensa gioia la sua proposta di matrimonio.