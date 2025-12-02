Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 3 dicembre 2025, la decisione di Thomas getta Hope nello sconforto.

Thomas ha dovuto affrontare una grossa delusione nei precedenti episodi di Beautiful, Hope ha di nuovo rifiutato la sua proposta di matrimonio e questo l’ha gettato nello sconforto. La loro relazione stava procedendo a gonfie vele ed è proprio per questo che non si aspettava affatto che lei dicesse di no. Per l’ennesima volta la sorella gli ha consigliato di prendere le distanze dalla fidanzata perché pensa che sia una manipolatrice come le altre Logan e che lo farà solamente soffrire.

Questa volta le parole di Steffy hanno fatto effetto, infatti Thomas deciderà di lasciare Hope, lei apparirà molto turbata perché non pensava che lui avrebbe davvero messo fine alla loro storia d’amore. La Logan si sfogherà con la madre, alla quale dirà che non era pronta per il matrimonio nonostante sia molto innamorata del Forrester. Lei è convinta che sia stata Steffy a rovinare la sua relazione con Thomas, nel frattempo lui spiegherà al padre e alla sorella che la figlia di Brooke non era pronta per un passo importante come quello del matrimonio.

Beautiful, anticipazioni 3 dicembre 2025: la decisione di Thomas sconvolge Hope

Il Forrester sta soffrendo molto per la fine della sua storia d’amore con Hope e deciderà di seguire il consiglio della sorella, cioè andare via da Los Angeles per iniziare una nuova vita lontano dalla sua amata. Nonostante abbia lasciato la Logan è ancora molto innamorato di lei ed è per questo che pensa sia giusto allontanarsi.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 3 dicembre 2025, Hope sarà distrutta per la decisione presa dall’ex fidanzato. Thomas non solo l’ha lasciata ma si trasferirà a Parigi insieme a Douglas, lì lavorerà nella filiale internazionale ella Forrester Creations e non sarà più il capo stilista della collezione Hope for the Future.

