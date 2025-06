Dopo la messa in onda di alcune repliche di Beautiful la soap opera americana tornerà in onda su Canale 5 domani con un nuovo episodio pieno di novità e come al solito la curiosità dei suoi tantissimi fan non è poca. Questi si chiedono cosa accadrà nella puntata di martedì 3 giugno 2025, alcuni interessanti dettagli sono già trapelati sul web. Stando alle anticipazioni Ridge farà una sorpresa a Brooke alla Forrester Creations, le ha infatti preparato un album pieno di foto che raffigurano molti dei momenti speciali trascorsi insieme. Faranno un tuffo tra i ricordi della loro importante storia d’amore, fatta di molti alti e bassi.

Nell’episodio di domani, martedì 3 giugno 2025, i due parleranno del loro primo incontro avvenuto durante una festa a bordo piscina nella villa di Eric. Ridge era già famoso, Brooke invece lavorava all’evento come cameriera del catering ed è rimasta subito folgorata dal Forrester.

Beautiful, anticipazioni 3 giugno 2025: un viaggio tra i ricordi del passato per Ridge e Brooke

Il viaggio tra i ricordi continuerà per Brooke e Ridge nell’episodio di domani. Gli spoiler di Beautiful rivelano che i due ricorderanno anche il momento in cui lei iniziò a lavorare alla Forrester Creations come chimico.

La Logan realizzò la formula Belief e creò una nuova stoffa in grado di non sgualcirsi mai, una vera e propria rivoluzione per la famosa azienda. Ridge e Broke a Beautiful ne hanno passate tantissime insieme, la loro storia d’amore è giunta molte volte al capolinea ma il loro amore è sempre stato forte e questo li ha sempre spinti a concedersi nuove possibilità.

Ridge e Brooke ricordano altri importanti momenti della loro storia d’amore

Per anni Brooke alla Forrester Creations è stata famosa non solo per il suo talento ma anche per il suo incredibile potere seduttivo che ha fatto da protagonista in molte collezioni, che lei stessa portava in passerella lasciando tutti a bocca aperta.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che domani, martedì 3 giugno 2025, Brooke e Ridge ricorderanno anche i momenti di forte passione e romanticismo, i loro viaggi, le volte in cui sono convolati a nozze e molti altri importanti momenti della loro storica relazione.