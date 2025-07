Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 3 luglio 2025, momento romantico tra Luna e RJ, Eric è stabile dopo l'intervento.

Le vicende di Beautiful si fanno sempre più intriganti e giorno dopo giorno riesce sempre a catturare l’interesse di moltissimi telespettatori. Questi non perdono un episodio, quotidianamente restano davanti al televisore per scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap opera americana in onda su Canale 5. Sul piccolo schermo vengono trasmesse alle 13.45 da lunedì a sabato e alle 14 la domenica, però è possibile vedere gli episodi anche in streaming su Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni di Beautiful della puntata di giovedì 3 luglio 2025, RJ sarà molto triste a causa delle gravi condizioni di salute del nonno. Luna resterà al suo fianco per cercare di supportarlo e tirargli su il morale, gli farà anche un regalo speciale. Di che si tratta? Di una foto che ritrae lui ed Eric insieme, a scattarla era stata lei mentre lavoravano insieme alla collezione realizzata per la sfida con Ridge.

Beautiful, anticipazioni 3 luglio 2025: Eric stabile dopo l’intervento

Il gesto di Luna renderà RJ molto felice e quello che succederà dopo lo sorprenderà non poo. Gli spoiler rivelano che la Nozawa confesserà al Forrester di essersi innamorata di lui. Il loro coinvolgimento sentimentale era ormai palese da un po’, il figlio di Ridge le dirà che anche lui la ama.

Nel frattempo Eric sarà ancora in sala operatoria, dove Finn e Bridget lo opereranno con una équipe molto preparata che li aiuterà a stabilizzarlo e a finire l’operazione nonostante abbiano dovuto fare i conti con un arresto cardiaco e un’emorragia. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di giovedì 3 luglio 2025 le condizioni del Patriarca saranno ancora critiche però sarà stabile.

