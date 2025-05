Domani, sabato 3 maggio 2025, Beautiful terrà compagnia ai telespettatori con ben tre episodi che faranno non poco incuriosire, in molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti e non vedono l’ora di scoprirlo. Quotidianamente sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. L’amata soap opera va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14.

Gli episodi di Beautiful, però, oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alle puntate che verranno trasmesse domani, sabato 3 maggio 2025. Queste rivelano che Eric si congratulerà con R.J. per la sua lealtà e la sua bravura, il nipote avrà la sensazione che sarà il loro ultimo lavoro insieme e visibilmente preoccupato gli chiederà delle spiegazioni. Il Forrester Senior gli rivelerà che sta per morire, il ragazzo apparirà disperato e incredulo.

Beautiful, anticipazioni 3 maggio 2025: R.J. vuole rivelare la verità a Ridge, Eric si oppone

Nella puntata di domani Ridge riceverà la visita di Lauren Fenmore ed Esther Valentine, la prima parlerà del fatto che lui e suo padre abbiano realizzato due collezione separate, la seconda sarà davvero felice di conoscere di persona l’erede della Forrester Creations. Non appena Hope e Thomas rimarranno da soli si chiederanno cosa direbbe Stephanie in merito alla sfida tra Eric e Ridge, entrambi pensano che non sarebbe d’accordo.

Il figlio di Ridge non vede l’ora che, terminata la sfida, gli investimenti dell’azienda saranno di nuovo destinati su Hope For The Future, messa al momento da parte. Nel frattempo R.J. cercherà la complicità di Donna per convincere Eric a rivelare la verità sulla sua salute a Ridge, lui però si opporrà, non vuole che la sfilata venga annullata. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che il giorno della sfida sia Eric che suo figlio saranno molto tesi, il Forrester Senior sarà molto emozionato e cercherà di mostrarsi allegro quando Katie e Donna gli daranno il loro sostegno.

R.J. confida a Luna che Eric sta per morire, Zende aiuta Ridge a risolvere un problema

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che R.J. sarà sempre più preoccupato e confida a Luca che il nonno sta per morire. Lei si mostrerà dispiaciuta e stupita del fatto che Ridge non sappia ancora nulla.

Intanto inizieranno ad arrivare gli ospiti, Fanny e la contessa Von Frankfurt appariranno affascinate da Ridge, atteggiamento che farà ingelosire Brooke. La contessa non si capaciterà dei modi semplici di Esther, lei subirà il suo disprezzo con garbo e Charlie sarà sempre pronto a farla sorridere. Alla sfilata ci saranno anche Paris e Zende, quest’ultima risolverà anche un problema con uno degli abiti di Ridge.