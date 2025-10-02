Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà venerdì 3 ottobre 2025, Luna andrà su tutte le furie quando capirà perché ha avuto le allucinazioni.

Luna continuerà a disperarsi nei prossimi episodi di Beautiful, non riesce a capacitarsi del fatto che abbia scambiato Zende per RJ, per il fidanzato prova sentimenti davvero profondi ed è certa che non lo avrebbe mai tradito se fosse stata lucida. Lei non pensa affatto che possa essere stata drogata, ricorda bene di aver bevuto solo un po’ di champagne alla festa di Eric ed è per questo che non capisce cosa possa esserle successo.

Anticipazioni Beautiful 2 ottobre 2025/ L'atteggiamento di Luna preoccupa RJ, lei inizia a ricordare

Le anticipazioni di Beautiful rivelano inaspettati colpi di scena in merito alla puntata che andrà in onda domani, venerdì 3 ottobre 2025. Ci saranno infatti importanti risvolti nella vicenda di Luna, la madre in preda al dispiacere e al senso di colpa dirà alla figlia che le mentine che ha ingerito sono ‘speciali’. Poppy le spiegherà che contengono una sostanza rilassante ed è questa la ragione della sua alterazione mentale.

Anticipazioni Beautiful 30 settembre 2025/ Luna sconvolta racconta alla madre di aver tradito RJ con Zende

Beautiful, anticipazioni 3 ottobre 2025: Poppy rivela la verità a Luna, lei si infuria

Luna apparirà sconvolta nel momento in cui capirà come sono andate davvero le cose, la madre l’ha drogata involontariamente con le sue mentine e le conseguenze sono state devastanti dal momento che ha tradito il fidanzato. Sono state infatti le ‘speciali’ pillole di Poppy a causarle le allucinazioni e a farle credere che Zende fosse RJ, la verità la manderà su tutte le furie.

Nell’episodio di Beautiful in onda venerdì 3 ottobre 2025 anche Poppy sarà molto turbata, di certo non avrebbe mai drogato volontariamente la figlia, lei non poteva certo immaginare che aveva preso per sbaglio le sue mentine e che le avrebbe ingerite. Le anticipazioni si lasciano sfuggire qualche altro dettaglio, di che si tratta? Liam farà visita ad RJ alla Forrester Creations per parlare della relazione sentimentale nata tra la madre di Luna e Bill.

Beautiful, cambio programmazione Canale 5 domenica 28 settembre/ Ecco perché la soap non va in onda