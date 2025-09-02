Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 3 settembre 2025, Thomas cerca di convinvere Hope a sposarlo.

Thomas ha ricevuto un altro rifiuto da parte di Hope quando le ha chiesto di nuovo di sposarlo, non ha però nessuna intenzione di arrendersi. Nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 3 settembre 2025, continuerà infatti ad insistere sulle nozze con la speranza che la Logan accetti di diventare sua moglie. Le anticipazioni rivelano però che la figlia di Brooke ribadirà di non essere ancora pronta a compiere un passo così importante, ha bisogno di tempo per capire se stessa.

Il Forrester sarà molto comprensivo con Hope, infatti la bacerà e le dirà che è pronto ad aspettarla. Ciò che desidera è che lei sia totalmente convinta nel momento in cui accetterà di convolare a nozze con lui. Nella puntata di Beautiful di domani, mercoledì 3 settembre 2025 Eric organizzerà una festa con i suoi cari a Villa Forrester, dopo il delicato intervento sta ancora aspettando gli ultimi esami.

Beautiful anticipazioni 3 settembre 2025: serata romantica per Luna e RJ, Zende non è felice

Le condizioni di salute del patriarca sono decisamente migliorate dopo l’operazione, non si è ancora ripreso del tutto ma i suoi familiari sono convinti che presto tornerà in splendida forma. Lui confesserà che non vede l’ora di tornare a lavorare per completare i progetti lasciati in sospeso.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Zende, dopo aver notato che né Luna né RJ sono presenti a Villa Forrester, metterà il cugino al centro dell’attenzione. Eric ci terrà a precisare di essere molto contento per il nipote, vederlo felice con Luna lo fa tornare indietro nel tempo, quando ha vissuto i primi amori. Le parole del Forrester Senior daranno non poco fastidio a Zende, sarà però costretto a mandare giù il boccone amaro senza dire nulla. Intanto, RJ e Luna vivranno una serata molto romantica nella casa sulla spiaggia.

