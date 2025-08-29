Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 30 agosto 2025, Brooke non accetta il rapporto tra Hope e Thomas, decide di affrontarlo.

Brooke è rimasta spiazzata quando ha scoperto che Thomas ha fatto la proposta di matrimonio a Hope, lei non è mai stata favorevole alla loro unione e non perde occasione per esprimere il suo disaccordo. La Logan ha provato a lungo a convincere la figlia del fatto che lo stiliste non sia la persona giusta per lei, non crede che sia realmente cambiato e ha paura che possa farla soffrire ancora.

Nella puntata di sabato 30 agosto 2025 per l’ennesima volta Brooke farà alla figlia l’elenco dei motivi per i quali dovrebbe mettere fine alla sua relazione con Thomas. Intanto Ridge sarà molto felice e orgoglioso del figlio quando vedrà la foto dell’anello di fidanzamento che ha regalato ad Hope, il suo entusiasmo però non durerà a lungo. Stando alle anticipazioni di Beautiful il Forrester cambierà atteggiamento nel momento in cui ricorderà al figlio che Brooke vorrebbe che finisse tra lui e sua figlia.

Ci saranno interessanti novità anche nelle vicende che riguardano Luna, la ragazza vuole sapere chi è suo padre e parlando con Finn emergerà un importante dettaglio. Quale? Il dottore rivelerà che Poppy prima di avere una figlia ha vissuto per circa un anno a casa sua. Le sue parole faranno di sicuro incuriosire i telespettatori, anche loro sono curiosi di scoprire se lui c’entri qualcosa o sappia qualcosa sul padre della cugina.

Cos’altro succederà a Beautiful nell’episodio che verrà trasmesso domani, sabato 30 agosto 2025? Le anticipazioni rivelano che Brooke dopo aver parlato con la figlia deciderà di affrontare Thomas. Gli dirà di aver scoperto che ha chiesto ad Hope di sposarlo, però gli farà notare che nessuno approva la loro unione. Nel frattempo Luna, parlando con RJ, dirà che forse ha riaperto delle dolorose ferite nella vita di sua madre che potrebbe non essere ancora pronta a condividere con lei.

