Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Moltissime sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. Con le loro intriganti vicende i protagonisti riescono spesso a lasciare tutti con il fiato sospeso e questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14.

Anticipazioni Beautiful 29 aprile 2025/ Eric pronto per la sfida contro Ridge, Ketie consola Donna

Non solo in televisione, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 30 aprile 2025. Queste rivelano che R.J. durante uno sfogo con Luna dirà di essere molto felice di aver avuto l’opportunità di seguire Eric e imparare da lui tutti i segreti del mestiere mentre preparava la collezione per la sfida contro Ridge, però è molto preoccupato per lui.

Anticipazioni Beautiful 26 aprile 2025/ Hope chiede a Deacon di lasciare Sheila poi si sfoga con Thomas

Beautiful, anticipazioni 30 aprile 2025: Luna apprezza la bontà di R.J. e lo rassicura

Ci saranno altre interessanti novità nella puntata di domani che faranno incuriosire non poco i telespettatori, in termini di ascolti l’amata soap opera americana conquista sempre ottimi risultati. Le anticipazioni fanno sapere che R.J. non potrà fare a meno di manifestare per l’ennesima volta la sua preoccupazione nei confronti del nonno.

Il giovane Forrester non vede l’ora che l’evento finisca così Eric potrà dedicarsi solo alla sua salute dal momento che nell’ultimo periodo è peggiorata sempre di più. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di mercoledì 30 aprile 2025 Luna apprezzerà molto la sua bontà d’animo e dopo aver ascoltato il suo sfogo proverà a rassicurarlo.

Anticipazioni Beautiful 25 aprile 2025/ Li provoca Sheila a Il Giardino ma lei non perde la calma

Eric vuole vincere la sfida contro Ridge, Kate consola Donna

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, martedì 29 aprile 2025, Eric capirà che Katie conosce le sue condizioni di salute e cercherà di rassicurare sia lei che Donna. Lui si sente in forze e vuole dimostrare a tutti, ma soprattutto a Ridge, di essere ancora capace di gestire l’azienda che ha costruito. Nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute sono peggiorate notevolmente ma lui non ha nessuna intenzione di arrendersi, vuole vincere la sfida contro il figlio.

Vedendo la sorella preoccupata Kate cercherà di consolarla e le consiglierà di assecondare Eric nella sua voglia di vivere il tempo che gli resta fino in fondo. Mentre il Forrester Senior farà gli ultimi ritocchi ai modelli insieme ad R.J. i collaboratori gli manifesteranno affetto e stima, nessuno ancora è a conoscenza delle sue condizioni di salute.