Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 30 luglio 2025, Steffy e Finn parlando ancora di Thomas, lui prende una decisione.

Le ultime vicende di Beautiful stanno facendo aumentare sempre di più la curiosità dei suoi affezionati fan, questi continuano a chiedersi che piega prendere la vicenda di Thomas. Lo stilista da un po’ di tempo sembra essere davvero cambiato e sta provando a costruirsi un futuro sereno con Hope, le ha fatto anche la proposta di matrimonio ma lei gli ha detto di non essere ancora pronta per convolare a nozze.

Anticipazioni Beautiful, 29 luglio 2025/ Xander torna da Finn e gli svela altri dettagli sulla morte di Emma

Il passato però ha bussato di nuovo alla porta del Forrester e rischia di compromettere la felicità e la serenità che è riuscito a conquistare nel tempo, Xander potrebbe essere una vera e propria minaccia per lui. Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5? La soap opera americana non si ferma nemmeno la domenica, però va in onda alle 14. Sono già disponibili alcune interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, mercoledì 30 luglio 2025, e fanno sapere che Steffy chiederà al marito di non lasciarsi influenzare dalle rivelazioni di Xander.

Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2025/ Zende sorprende Luna, Xander rivela nuovi dettagli a Finn su Thomas

Beautiful, anticipazioni 30 luglio 2025: Finn fa un passo indietro, Steffy lo bacia

Steffy dirà a Finn che capisce il dolore di Xander per la morte di Emma, i due avevano avuto anche una relazione, però ci terrà di nuovo a precisare che suo fratello non c’entra nulla con la sua morte. Lei sa bene che Thomas ha causato molto dolore alla sua famiglia, però non è responsabile di quella tragica vicenda, la Polizia fece anche delle indagini che non lo reputarono colpevole.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, nell’episodio di mercoledì 30 luglio 2025, la figlia di Ridge dirà al dottore che Xander ha conosciuto solo la parte peggiore di Thomas e non sa quanto sia cambiato in questi anni. Durante il confronto apparirà non poco sconvolta e quando il marito la abbraccerà lei scoppierà in lacrime. Finn le prometterà che non si intrometterà più tra Hope e Thomas, che farà un passo indietro e controllerà la situazione solo da lontano, a quel punto lei lo bacerà.

Anticipazioni Beautiful, 25 luglio 2025/ Luna riceve un invito da RJ, il Forrester vuole chiarire con Zende