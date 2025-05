Andrà in onda tra poco un nuovo episodio di Beautiful dove sicuramente le novità non mancheranno, volete sapere in anteprima qualche interessante dettaglio sui prossimi episodi? Sono trapelate sul web alcune anticipazioni sulla puntata di domani, venerdì 30 maggio 2025, la soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e sono in molti a restare davanti allo schermo per non perdere tutte le vicende dei protagonisti.

Bill si recherà a Il Giardino nell’episodio di venerdì 30 maggio 2025 con lo scopo di infastidire Sheila, ne approfitterà anche per invitarla con tono poco piacevole a restare alla larga dalla sua famiglia. La Carter non si lascerà intimorire e ribadirà di essere una persona nuova, oggi è felice con Deacon ed è anche felice di lavorare al ristorante.

Beautiful, anticipazioni 30 maggio 2025: Poppy nega di conoscere Bill, R.J. deluso

Al ristorante di Deacon durante il confronto con la Carter Spencer noterà Luna e Poppy e deciderà di recarsi al loro tavolo. Rivolgendosi alla donna dirà che vede in lei qualcosa di familiare, infatti le chiederà se si siano già incontrati in passato.

Alla madre di Luna non farà affatto piacere che Bill le abbia interrotte, rivolgendosi all’uomo negherà di averlo già conosciuto prima. Le anticipazioni di Beautiful svelano poi che nell’episodio di venerdì 30 maggio 2025 R.J. si recherà da Ridge e sarà alquanto dispiaciuto a causa dell’atteggiamento ostile di Zende nei suoi confronti, ne parlerà infatti con il padre.

Zende accusa Ridge, Poppy travolta dall’entusiasmo di Luna

Ma cosa accadrà a Beautiful oggi, giovedì 29 maggio 2025? Zende non riuscirà più a nascondere il suo fastidio e accuserà Ridge di aver fatto dei favoritismi. Il ragazzo si riferisce al fatto che sia stato scelto prima Thomas nella collezione Hope For The Future e poi R.J. per affiancare Eric nonostante la sua inesperienza. Il Forrester però gli dirà che è stata una scelta del padre. La soap va in onda anche la domenica alle 14.

Luna trascorrerà un po’ di tempo con R.J. prima di incontrare la madre, le due pranzeranno insieme a Il Giardino. Non appena arriveranno al ristorante la ragazza parlerà con grande entusiasmo dello stage alla Forrester. A Poppy racconterà anche la serata trascorsa insieme a Finne Steffy a casa loro.