Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà martedì 30 settembre 2025, in preda allo shock Luna racconta cosa è successo con Zende alla madre.

E’ un momento molto delicato per Luna a Beautiful, ciò che è successo dopo essere andata via dalla festa di Eric a Villa Forrester l’ha turbata moltissimo. La giovane ragazza si è ritrovata nel letto insieme a Zende e quando lo ha scoperto era sconvolta, lei credeva di aver dormito insieme ad RJ e non riuscirà a capire come sia potuto succedere. In preda allo shock si è rivestita di corsa mentre il ragazzo le diceva di essere stata fantastica e totalmente disinibita.

Zende continuerà a ripetere a Luna che era molto coinvolta la notte precedente, parole che la faranno soffrire ancora di più. Nella puntata di Beautiful prevista per domani, martedì 30 settembre 2025, la ragazza tornerà a casa e sarà totalmente confusa e scioccata per quello che è accaduto. Nel frattempo RJ apparirà preoccupato e Brooke noterà subito che il figlio è molto pensieroso, lui le dirà di essere in pensiero per la fidanzata perché da ore non risponde al telefono.

Gli spoiler dell’amatissima soap opera americana fanno sapere che RJ riuscirà finalmente a parlare al telefono con la fidanzata ma noterà subito il suo strano atteggiamento, decisamente diverso da quello che aveva la sera prima a casa di Eric. Nel frattempo Poppy tornerà a casa dopo aver discusso con la sorella e farà molte domande alla figlia in merito alla festa a Villa Forrester.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nell’episodio di martedì 30 settembre 2025 Luna sarà molto turbata e deciderà di raccontare alla madre di essersi svegliata nel letto con Zende. Preoccupata Poppy le chiederà se potrebbe essere stata drogata ma lei non crede che sia possibile dal momento che ha bevuto solo un po’ di champagne a casa di Eric. Quando la ragazza nominerà le mentine trovate nella borsa Poppy capirà tutto e visibilmente dispiaciuta abbraccerà la figlia.

