Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà giovedì 31 luglio 2025, Thomas ribadisce a Hope di volerla sposare poi si lamenta con Ridge.

Sono sempre più accattivanti le trame di Beautiful e riescono quotidianamente a catturare l’interesse di moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti alla televisione per cogliere ogni dettaglio. Dopo più di trent’anni la soap opera americana conquista sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45 (la domenica alle 14) ma è disponibili anche in streaming, per vedere o rivedere gli episodi infatti è sufficiente accedere al sito Mediaset Infinity.

Ma cosa accadrà nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, giovedì 31 luglio 2025? Per i fan più curiosi è già trapelato qualche interessante spoiler, sappiamo infatti che Thomas durante un confronto con Hope ci terrà a ribadire che il unico desiderio è quello di sposarla perché è l’unica donna che ama e che vuole al suo fianco. Lo stilista non vuole che ciò che è riuscito a conquistare con fatica fino ad ora venga influenzato e rovinato dal suo passato.

Beautiful, anticipazioni 31 luglio 2025: Hope ha bisogno di tempo, Brooke la rassicura

Hope cercherà di rassicurare Thomas dicendogli che non dimenticherà affatto che è diventato davvero una brava persona, però dopo quello che è successo nell’ultimo periodo avrà bisogno di un po’ di tempo per riflettere. Intanto, Ridge e Brooke non perderanno occasione per festeggiare il loro amore.

Stando alle anticipazioni di Beautiful Luna e RJ in atteggiamenti amorosi parleranno del loro futuro di coppia. Nel frattempo Thomas si recherà dal padre e si lamenterà per gli attacchi che sta ricevendo, specialmente da Brooke, la donna infatti non crede che sia davvero cambiato. Ridge cercherà di rassicurarlo invitandolo ad andare avanti e a dimostrare a tutti ciò che è diventato. Nell’episodio di giovedì 31 luglio 2025 Hope apparirà alquanto nervosa e pensierosa, Brooke dopo averla raggiunta proverà a rassicurarla e capirà che è davvero innamorata di Thomas altrimenti non soffrirebbe così.

