Beautiful continua ad incuriosire, giorno dopo giorno, i suoi affezionati fan con le sue vicende intriganti e tiene loro compagnia anche durante il fine settimana. Domani alle 13.45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata che terrà tantissime persone davanti al televisore, molte altre invece guardano gli episodi in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Valeria Marini sbarca a Beautiful: la showgirl apparirà nella nota soap/ Ecco chi interpreterà

Ma cosa ci svelano le anticipazioni in merito all’episodio di domani, sabato 31 maggio 2025? Dopo aver parlato con il nipote Ridge si dirà convinto che Zende abbia avuto un atteggiamento così duro perché teme che il suo ruolo in azienda venga ridimensionato ora che anche R.J. ha mostrato interesse nei confronti del mondo della moda dopo aver affiancato il nonno nella sua collezione di alta moda.

Anticipazioni Beautiful, 30 maggio 2025/ Bill mette in guardia Sheila, RJ dispiaciuto per l'ostilità di Zende

Beautiful, anticipazioni 31 maggio 2025: R.J. vorrebbe rivelare la verità a Zende

Zende pensa che Eric abbia scelto R.J. e non lui perché vede il figlio di Ridge e Brooke come il prediletto. Gli spoiler rivelano che il figlio di Ridge pensa che dovrebbero raccontare la verità al cugino sul perché il nonno abbia scelto di avere lui al suo fianco.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, relative alla puntata di sabato 31 maggio 2025, il Forrester nonostante sia dispiaciuto per la situazione non avrà intenzione di tradire la volontà del padre ed è per questo motivo che continuerà a mantenere il suo segreto.

Anticipazioni Beautiful, 29 maggio 2025/ Zende accusa Ridge, Luna pranza con Poppy a Il Giardino

Zende si lamenta con Thomas e Hope, Finn parla con Li di Poppy e Luna

Zende si lamenterà con Hope e Thomas del fatto che la linea ‘Hope for the future’ al momento sia stata sospesa per lasciare spazio alle collezioni di Ridge ed Eric. Anche a loro dirà di essere convinto che tutto questo sia stato fatto per permettere ad R.J. di imparare il lavoro di stilista dal nonno.

A Beautiful, nella puntata di sabato 31 maggio 2025, Zende ribadirà che dovrebbe affiancare lui Eric e non il cugino che non ha alcuna esperienza, lui pensa che sia stato scelto solo perché è il figlio di Ridge. Intanto Finn in ospedale incontrerà Lì e finiranno per parlare di nuovo di Poppy e Luna, lui spera che la madre si convinca a dare un’altra chance alla sorella.