Con le sue intriganti vicende Beautiful cattura quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 4 aprile 2025. Cosa succederà? Ridge continuera a pensare che sia molto strano il fatto che suo padre voglia creare una collezione da solo e ne parlerà ancora con Brooke. Entrambi proveranno a capire le reali intenzioni di Eric ma non riusciranno a capire cosa sta nascondendo, non possono certo immaginare che non sta bene.

Beautiful, anticipazioni 4 aprile 2025: Taylor preoccupata per Thomas, il confronto con Brooke e Ridge

Nella puntata di domani Brooke avrà un confronto anche con Taylor che è molto preoccupata per la relazione nata tra Hope e Thomas. Quello dei loro figli è un rapporto molto strano, la psicologa ha paura che il figlio torni ad essere ossessionato dalla Logan proprio ora che stava finalmente bene.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di venerdì 4 aprile 2025 la Hayes parlerà della relazione tra Thomas e Hope anche con Ridge, lui però cerherà di mantenere un certo riserbo sulla situazione. Cos’altro succederà? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per saperne di più.

I problemi di salute mettono Eric a dura prova, lui non si arrende

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, giovedì 3 aprile 2025, Eric continuerà a lottare contro i suoi problemi di salute. Lui vuole dimostrare di avere ancora un grande talento e vorrebbe lasciare il segno con una nuova collezione di alta moda, la debolezza e i tremori però lo metteranno a dura prova.

Solo Donna e R.J. sono a conoscenza del suo stato di salute, preoccupato per il nonno il ragazzo deciderà di raccontare tutta la verità a Luna. Lei cercherà di supportarlo ed è evidente che tra loro sia nato un legame speciale destinato ad andare oltre l’amicizia.